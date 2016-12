Absturzstelle von vermisstem russischem Armeeflugzeug entdeckt

Der vom Militär betriebene Fernsehsender "Swesda" berichtete am Sonntag, die Tupolew Tu-154 sei kurz nach dem Start in Sotschi bei einem Flugmanöver abgestürzt. An Bord waren den Angaben zufolge 83 Passagiere, darunter Soldaten und neun Journalisten, sowie acht Besatzungsmitglieder.

Wie die Nachrichtenagentur RIA berichtete, waren Sänger und Tänzer des Alexandrow-Armeechors an Bord, die auf dem Weg zu einem Auftritt in Syrien waren, um das Neujahrsfest mit dort stationierten Soldaten zu feiern.

(sda)