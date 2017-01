Für ihre Rolle als Sprachwissenschaftlerin, die in dem Science-Fiction-Film "Arrival" mit Ausserirdischen Kontakt herstellen soll, ist Adams für einen Golden Globe als beste Drama-Darstellerin nominiert.

Adams war schon fünf Mal im Rennen für einen Oscar, darunter für ihre Nebenrollen in "American Hustle" und "The Master". Sie gewann zwei Golden Globes als beste Hauptdarstellerin in den Komödien "American Hustle" und "Big Eyes". Adams Plakette wird die 2598. auf dem Hollywood Boulevard sein.

(sda)