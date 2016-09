TV-Debatte zwischen Trump und Clinton gestartet

Die 90-minütige Debatte gilt als eines der grössten politischen TV-Ereignisse der vergangenen Jahre. Bis zu 100 Millionen Zuschauer werden erwartet.

An der Hofstra-Universität in Hempstead auf Long Island (New York) haben sich mehrere Tausend Journalisten aus aller Welt zur Berichterstattung ein. Die deutlich erfahrenere Ex-Aussenministerin Clinton gilt als Favoritin.

Allerdings wiesen Politexperten darauf hin, dass die Erwartungen an den Republikaner Trump deutlich geringer sind als an seine demokratische Kontrahentin.

(sda)