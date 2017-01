Ed Sheeran meldet sich nach Pause mit neuen Songs zurück

"Weil ich für eine Zeit weg war, hier zwei Singles anstatt einer", schrieb Sheeran auf seinem Facebook-Account. Die Songs sind schnell und kraftvoll, auf "Shape of You" überrascht der Schmusesänger mit Sprechgesang.

Der Brite hatte im Dezember 2015 angekündigt, kürzer zu treten und verabschiedete sich vorerst aus den sozialen Netzwerken. Er gab damals an, reisen zu wollen und an einem neuen Album zu arbeiten. Vor wenigen Wochen meldete er sich zurück, indem auf seinen Social-Media-Profilen nur noch blaue Flächen erschienen. Fans deuteten das als Hinweis auf ein neues Album. Vor wenigen Tagen deutete der 25-Jährige neue Musik für diesen Freitag an.

Der rothaarige Musiker hat in den vergangenen Jahren mehrere Hit-Singles veröffentlichte, etwa "I See Fire", "Photograph" und "Thinking Out Loud". Dafür bekam Sheeran im vergangenen Jahr zwei Grammys.

(sda)