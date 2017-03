Eine Tote bei Angriff in London

Bei zwei Angriffen in London sind am Mittwochnachmittag nach Polizeiangaben mindestens sieben Menschen verletzt worden. Medienberichten zufolge ist eine Frau getötet worden. Das berichtete die Agentur Press Association unter Berufung auf Ärzte. Weitere Menschen seien schwer verletzt worden. Die Londoner Polizei geht zunächst von einem Terroranschlag aus, wie sie auf Twitter mitteilte.

«Wir behandeln dies als einen terroristischen Vorfall, bis wir etwas anderes wissen», teilte Scotland Yard mit. Das britische Unterhaus unterbrach seine Sitzung. Der britische Nachrichtensender BBC berichtete von mindestens zwei Vorfällen im Zentrum. Demnach soll ein Polizist mit einem Messer attackiert worden sein. Der mutmassliche Angreifer sei niedergeschossen worden. Ob der Angreifer getötet oder verletzt wurde, war zunächst unklar.

London latest:



- "Terrorist incident"

- Gunfire at Parliament

- Car hits people

- PM safehttps://t.co/sasfLMyAe0 pic.twitter.com/uyUCPCtwSx — Bloomberg (@business) 22. März 2017

Live-Stream von Bloomberg via. Twitter.

Zeugen gaben zudem an, mindestens vier Schüsse gehört zu haben. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur Reuters berichtete von mindestens einem Dutzend Verletzten auf der unweit vom Parlament gelegenen Westminster-Bridge. Ein Reuters-Foto zeigte vier am Boden liegende Personen, von denen einige stark bluteten und offensichtlich bewusstlos waren. Ein anderes Foto zeigte einen Körper unter den Reifen eines Busses.

Gelände abgeriegelt

Ein Sprecher des Unterhauses sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Abgeordneten seien angewiesen worden, das Parlamentsgebäude nicht zu verlassen. Das Gelände wurde abgeriegelt; viele Polizisten sind vor Ort. Die britische Premierministerin Theresa May befindet sich in Sicherheit, wie ein Sprecher mitteilte. Polizeifahrzeuge rasten zum Parlament; Helikopter flogen über das Zentrum. Die U-Bahn-Station «Westminister» sei auf Bitten der Polizei geschlossen worden, teilten die Londoner Verkehrsbetriebe mit.

Britische Polizei bittet um Fotos nach Anschlag

Die britische Polizei hat Zeugen aufgerufen, Filmaufnahmen und Fotos an die Ermittler zu senden. Per Twitter verwies sie auf einen entsprechenden Link zur Übermittlung von Hinweisen.

Gleichzeitig rief die Polizei zur Zurückhaltung auf und bat darum, keine Bilder und Videos von Verletzten in Umlauf zu bringen. Bei zwei mutmasslichen Terroranschlägen in London sind am Mittwoch nach Polizeiangaben mindestens sieben Menschen verletzt worden. «Wir behandeln dies als einen terroristischen Vorfall, bis wir etwas anderes wissen», teilte Scotland Yard am Mittwoch auf Twitter mit. (far/sda)