Grosse Retrospektive für David Hockney in London

Sein Schaffen der vergangenen 60 Jahre markiere einen Meilenstein in der Geschichte der modernen Kunst, heisst es in der Tate. Die Ausstellung "David Hockney" zeigt mehr als 200 Werke. Darunter sind die grossen Landschaftsgemälde aus Hockneys Wahlheimat Kalifornien, seine berühmten Swimmingpool-Gemälde sowie Arbeiten mit Video und iPad. Etwa die Hälfte der Werke stammen aus Privatsammlungen und viele sind erstmals öffentlich zu sehen.

Die Ausstellung wird an diesem Donnerstag, 9. Februar, eröffnet und läuft bis zum 29. Mai. Sie wird anschliessend im Centre Pompidou in Paris und im Metropolitan Museum in New York gezeigt.

(sda)