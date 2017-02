Hunderte Häuser bei Erdbeben in Westtürkei beschädigt

Die Beben begannen am Montag und erreichten demnach Werte zwischen 5,3 und 5,4. Mehrere Menschen seien leicht verletzt worden, berichtete der Sender weiter. Die Katastrophenschutzbehörde Afad habe mehr als 300 Zelte geschickt.

Bereits am Montag hatte mehr als ein Dutzend Beben die Region um die griechische Insel Lesbos und die türkische Küstenregion erschüttert. Auf griechischer Seite hat es nach bisherigen Informationen bislang keine grösseren Schäden gegeben.

In der Türkei kommt es immer wieder zu teils schweren Erdbeben. Im Jahr 2011 waren in der östlichen Provinz Van mehr als 600 Menschen getötet worden. Bei einem verheerenden Beben in der Nähe der Metropole Istanbul im Jahr 1999 kamen mehr als 17'000 Menschen ums Leben.

(sda)