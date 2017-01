Mindestens 47 Tote bei Selbstmordattentat in Mali

Dutzende Menschen wurden zudem bei dem Anschlag am Mittwoch verletzt, wie Regierungssprecher Mountaga Tall erklärte. Unter den Toten seien auch fünf Selbstmordattentäter. Ein oder mehrere Attentäter hatten sich demnach am Morgen mit einem Auto in dem Lager in die Luft gesprengt.

Ein Vertreter der UNO-Mission MINUSMA sagte, bei den Opfern handle es sich um Kämpfer der einstigen Tuareg-Rebellenbewegung CMA (Coordination des mouvements de l'Azawad) und einer regierungstreuen Miliz. Ein Behördenvertreter bestätigte die Angaben.

Präsident Ibrahim Boubacar Keita ordnete eine dreitägige Staatstrauer an, wie sein Büro mitteilte. Frankreichs Innenminister Bruno Le Roux sprach von einem "heftigen und hochgradig symbolischen Anschlag". Vor einigen Tagen hatte noch Frankreichs Präsident François Hollande die Region besucht.

In Gao befindet sich einer der wichtigsten UNO-Stützpunkte im Land. Dort sind Regierungstruppen und verschiedene Milizen stationiert. Gao war 2012 von islamistischen Milizen belagert worden. Ein Jahr später wurden die Extremisten von französischen Soldaten vertrieben. Heute wird Gao von französischen, malischen und UNO-Soldaten gesichert.

Die gemeinsamen Patrouillen von Streitkräften und früheren Tuareg-Rebellen, die die Attentäter offenbar zum Ziel hatten, sind eines der wichtigsten Elemente des Friedensabkommens zur Stabilisierung des Landes. Sie sollen die früheren Rebellen integrieren.

Das Attentat war auch ein klarer Beleg, dass Extremisten im Norden Malis weiter zu grossen Anschlägen fähig sind.

(sda)