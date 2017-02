Das Musical aus Grossbritannien basiert auf dem gleichnamigen Roman von George Orwell. In dem utopischen Klassiker von 1949 geht es um den Überwachungsstaat von "Big Brother", in dem Lügen als Wahrheiten verkauft werden.

Seit dem Amtsantritt von Trump fühlen sich offenbar viele Amerikaner an die Geschichte erinnert, immerhin stand der Roman in der vergangenen Woche zeitweise an der Spitze der Bestsellerliste in den USA. Ein Verlagssprecher sagte, man habe 75'000 Exemplare nachdrucken lassen.

Das Broadway-Musical, das 2014 Erfolge in Grossbritannien feierte, soll ab dem 22. Juni im Hudson Theatre zu sehen sein. Die Besetzung wird noch bekanntgegeben.

(sda)