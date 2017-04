"Nieder mit der Diktatur": Viele Verletzte bei Protesten in Caracas

Die Polizei errichtete Blockaden und setzte Tränengas ein, um die Menge zu zerstreuen. Demonstranten schleuderten Steine auf Polizisten. Mutmassliche Regierungsgegner randalierten in einem Verwaltungsgebäude. Innenminister Nestor Reverol sprach von "Terrorakten faschistischer Gruppen".

Nach einem friedlichen Aufmarsch von über 50'000 Gegnern Maduros wollten Tausende zur Defensoria del Pueblo marschieren, der Behörde zur Garantie der Menschenrechte, um gegen ein Abdriften in eine Diktatur zu demonstrieren. Sie fordern rasche Neuwahlen.

Am Vortag war Oppositionsführer Henrique Capriles für 15 Jahre von der Kandidatur bei Wahlen ausgeschlossen worden. Der Grund sollen finanzielle Unregelmässigkeiten in dem von Capriles regierten Bundesstaat Miranda sein. Er streitet alles ab und spricht von einem "Selbstputsch" der Regierung, um die Opposition zu schwächen.

Angriff auf Capriles

Er und sein Team seien in einen Gebäude mit Brandsätzen angegriffen worden, teilte Capriles am Samstag mit. "Was ist der Befehl, Maduro? Uns zu töten?", schrieb er auf Twitter. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) verurteilte den Angriff auf Capriles.

Der 44-Jährige galt als aussichtsreicher Kandidat bei der nächsten Wahl 2018. Nach dem Tod von Hugo Chávez hatte er 2013 mit 48,9 Prozent knapp gegen Maduro (50,8 Prozent) verloren. Er werde Proteste im ganzen Land organisieren, sagte er. "Ich gehe bis ins letzte Dorf von Venezuela, um der Diktatur von Nicolás Maduro ein Ende zu setzen." Die Lage im Land sei nicht länger hinnehmbar. "Es geht nicht darum, dass ich für die Kandidatur um öffentliche Ämter gesperrt wurde. Hier sterben Menschen vor Hunger, sie sterben in den Spitälern."

Am Samstag riefen die Demonstranten immer wieder: "Wir wollen Freiheit, wir wollen Zukunft, wir wollen Demokratie". Und: "Nieder mit der Diktatur." Der Vizepräsident des Parlaments, Freddy Guevara, kündigte für den 19. April eine weitere Grossdemonstration gegen Maduro an.

(sda)