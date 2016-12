Panzernashorn in Nepal tötet vierjähriges Mädchen

Demnach tauchte das Tier im südnepalesischen Dorf Sherganj auf, woraufhin die Bewohner die Flucht ergriffen. Das Mädchen und seine Grossmutter, die sich an einem Feuer vor ihrer Behausung wärmten, blieben zurück und wurden vom Tier angegriffen. Die Grossmutter wurde in ein Spital in Bharatpur, der am nächsten gelegenen Stadt, eingeliefert.

Panzernashörner kommen ausschliesslich auf dem indischen Subkontinent vor und sind seit 2008 von der Weltnaturschutzunion als gefährdet eingestuft. Die Population in Nepal hat sich seitdem wieder deutlich erholt auf zurzeit geschätzt 645 Tiere.

Gleichzeitig hat auch die Zahl der Angriffe auf Menschen deutlich zugenommen. Zuletzt hatte ein Nashorn vor zwei Wochen einen Mann angegriffen und getötet, ebenfalls in der Nähe von Bharatpur.

(sda)