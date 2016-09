Sechs Verletzte nach Schüssen vor Ladenzeile in Houston

Das Ausmass der Verletzungen und das Motiv des Schützen blieben zunächst unklar.

Erst am Freitagabend (Ortszeit) hatte ein junger Mann in einem Einkaufszentrum im US-Staat Washington fünf Menschen erschossen. Der mutmassliche Schütze wurde einen Tag später gefasst und sollte am Montag erstmals vor einem Richter erscheinen. Die Polizei forscht noch nach dem Motiv, aber dem Bundeskriminalamt FBI zufolge gibt es bisher keine Hinweise auf Terrorismus-Verbindungen.

(sda)