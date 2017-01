Initiative eingereicht

Gestern Abend haben Vertreter der JLIE, FDP, SVP und BDP die Initiative «Für ein attraktives Dorfzentrum Illnau» eingereicht. Sie ist vorzeitig zustande gekommen. Stadtpräsident Ueli Müller (SP) nahm die 600 Unterschriften im Stadthaus entgegen, 500 wären nötig gewesen.

Müller bedankte sich «für die Ausübung basisdemokratischer Rechte». Der Prozess, den der Vorstoss in Gang gesetzt habe, werde laufen. Somit wird das Volk über ein Thema befinden können, das seit 2009 zwischen Parlament und Stadtrat hin und her geschoben wird. Das Datum der Abstimmung ist allerdings noch offen. Das Anliegen erstmals aufs Tapet brachte der damalige jungliberale Gemeinderat und heutige Finanzvorstand Philipp Wespi.

Mit der Initiative wollten die Bürgerlichen ihrer noch hängigen dringlichen Motion zum Thema von Stefan Eichenberger (JLIE) und René Truninger (SVP) Nachdruck verleihen. Die beiden fordern darin einen öffentlichen Gestaltungsplan für das Zentrum Unterillnau, den Abriss des Gebäudes an der Usterstrasse 23 sowie einen Neubau an der Stelle des Gebäudes an der Usterstrasse 25.

Der entsprechende Antrag des Stadtrates liegt derzeit bei der Geschäftsprüfungskommission und kommt demnächst ins Parlament. Er läuft dem Ansinnen der Initianten allerdings zuwider.

(landbote.ch)