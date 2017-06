Die Grünabfuhr stinkt vielen

Gemeinderäte brauchen oft ein dickes Fell. Und auf eine Schonfrist dürfen sie in Wildberg auch nicht zählen. Peter Weber wurde vor gut einem Jahr ins Amt gewählt und hat seither viele Reklamationen zur Grünabfuhr erhalten. Deshalb will er jetzt tatkräftig etwas ändern und probehalber ein besseres System einführen.

«Ihr habt keine Ahnung vom Gärtnern! Proscht Nägeli!»Ein verärgerter Bürger

Doch seine Pläne kamen am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung ganz und gar nicht gut an. Ein Mann in einer der vorderen Reihen verwarf mehrmals wütend die Hände und schreckte auch vor persönlichen Angriffen nicht zurück. «Ihr habt keine Ahnung vom Gärtnern!», rief er in den Kirchensaal und prophezeite, dass die neue Lösung stinken werde: «Proscht Nägeli!» Auch andere schlugen harsche Töne an. «Das gibt eine riesige Sauerei», sagte eine Frau.

Übungsabbruch gefordert

Im Verlauf der Debatte wurde der Gemeinderat mehrmals aufgefordert, die Übung abzubrechen. Das wollte der Gemeinderat aber nicht tun. Denn an der Versammlung war lediglich eine Information geplant und eine Abstimmung daher aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Es bleibt also vorerst beimSystemwechsel: Bislang wurde Grüngut in Wildberg jeweils am Samstagvormittag gesammelt, was nicht allen passte, da sie samstags den ganzen Tag gärtnern wollen. Neuerdings soll unbeschränkt ein Container zur Verfügung stehen. Der Haken dabei: Der Standort ändert regelmässig.

Eine Woche lang steht der Container im Ortsteil Ehrikon, eine in Schalchen und eine in Wildberg. Bemängelt wurde deshalb etwa, dass so mehr Verkehr in die Dörfer rollen könnte oder dass der Behälter rasch überfüllt sein werde. Andere gaben zu bedenken, dass falsches Material deponiert werden könnte. Peter Weber versprach wiederholt, die Bedenken ernst zu nehmen und bei Problemen rasch einzuschreiten.

Debatte um Campingplatz

Die 66 anwesenden Stimmberechtigten diskutierten auch ein anderes Thema ausgiebig, nämlich die Totalrevision der Polizeiverordnung. Umstritten war vor allem ein neuer Artikel zum Campingplatz Weid. Darin wird der dortige Aufenthalt auf maximal drei Monate pro Jahr beschränkt («Landbote» vom Mittwoch).

«Der Campingplatz war nie als Wohnsitz gedacht», sagte Gemeindepräsident Dölf Conrad. Und dennoch haben Gäste auf dem Gelände offenbar ihren Lebensmittelpunkt. Jedenfalls hat das Sozialgericht laut Conrad dies in einem Fall kürzlich so entschieden. Damit müsse die Gemeinde Wildberg rückwirkend Leistungen nachzahlen. In mehreren Fällen drohten hohe Kosten, falls jemand hilfsbedürftig werde.

«Der Campingplatz war nie als Wohnsitz gedacht»Dölf Conrad,

Gemeindepräsident über die Aufenthaltsbeschränkung auf dem Campingplatz

Der Betreiber des Campingplatzes, Teddy Seiler, plädierte dafür, solche Fälle besser durch vertragliche Lösungen zu verhindern. Er wolle auch nicht, dass auswärtige Gäste auf dem Campingplatz bei gesundheitlichen oder anderen Problemen die Gemeinde belangen. Ein Votant fragte, wie denn kontrolliert werde, wie lange jemand auf dem Campingplatz bleibe, und wer bei Verstössen in der Verantwortung stehe. Eine klare Antwort erhielt er nicht. Dölf Conrad versprach juristische Abklärungen.

Ein Antrag, den fraglichen Artikel aus der Polizeiverordnung zu kippen, bis die versprochenen Abklärungen erfolgt sind, wurde abgelehnt. 37 wollten den Artikel so belassen, 25 wollten ihn vorläufig streichen. Die Totalrevision der Polizeiverordnung wurde schliesslich ebenfalls mit 37 Ja-Stimmen genehmigt.

Völlig unbestritten waren hingegen die übrigen traktandierten Geschäfte: Die Jahresrechnung 2016 wurde ebenso klar bewilligt wie eine Bauabrechnung, ein Kredit für eine Strassensanierung und die Statutenrevision des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Pfäffikon.

(Der Landbote)