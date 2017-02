Brand in Mehrfamilienhaus

Am Montagmorgen, kurz nach 6 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in Wallisellen ein Feuer aus. Passanten berichteten der Polizei von einer Rauchentwicklung.

Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Mann an einem Fenster im dritten Stock. Einsatzkräfte evakuierten ihn mit Hilfe einer Karbonleiter aus seiner misslichen Lage. Wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung wurde der Mann ins Spital gefahren. Alle anderen 12 Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen und blieben unverletzt.

Brandursache unklar

Eine Rückkehr in die Wohnungen ist derzeit nicht möglich - die Gemeinde Wallisellen organisiert eine Unterbringung der betroffenen Personen.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, wird derzeit von Spezialisten untersucht. Wegen des Brandes musste die Rosenbergstrasse für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. (mcp)