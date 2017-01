Brandstifter zündet Restaurant an

Nächtliche Brandstiftung in Bülach: Ein unbekannter Mann hat um 2 Uhr Morgens beim Restaurant Buffalos an der Kasernenstrasse 24 ein Feuer gelegt. Der Täter wurde dabei beobachtet, wie er sich an der Fensterfront der Raucherlounge des «Buffalos» zu schaffen machte. Kurze Zeit später stand das Lokal dann in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr Bülach rückte zur Brandbekämpfung aus. Obwohl das Feuer rasch eingedämmt werden konnte, entstand ein grosser Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Franken. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Zeugenaufruf: Personen, die Hinweise im Zusammenhang mit dieser Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, zu melden. (mst)