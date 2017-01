Chauffeur stirbt bei Arbeitsunfall

Ein Chauffeur war am Mittwochabend nach 20.30 Uhr in Dietlikon damit beschäftigt, einen Anhänger an seinen Lastwagen anzukoppeln. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde der Lastwagenfahrer dann zwischen der Zugmaschine und dem Anhänger eingeklemmt. Dabei erlitt der 48-jährige Mann derart schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Warum es zu dem Unfall kam ist gemäss Kantonspolizei derzeit noch unklar.

Der schwere Unfall zog ein Grossaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften nach sich. Nebst Spezialisten der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Wallisellen und die Feuerwehr Dietlikon, ein Rettungswagen vom Spital Uster mit einem Notarzt von Regio 144, Patrouillen der Kommunalpolizeien Opfikon und Regensdorf sowie Spezialisten vom Forensischen Institut Zürich FOR im Einsatz. (mst)