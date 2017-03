Einbrecher steigen in Schule ein

Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete am späten Samstagabend, wie mehrere Personen in das Schulhaus Ebnet in Embrach eingebrochen sind. Der Mann meldete seine Beobachtung umgehend der Polizei.

Die aufgebotenen Patrouillen der Stadtpolizei Bülach und der Kantonspolizei Zürich verhafteten in der Folge fünf junge Männer. Massgeblich an der Festnahme beteiligt sei auch der Einsatzhund «Claus vom Ankenrütt» gewesen, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Zürich. Der Hund hatte einen Teil der Täterschaft im Gebäude gestellt, bevor Gegenstände oder Wertsachen gestohlen werden konnten.

Drei der jungen Männer waren Schweizer, 17 bis 22 Jahre alt. Ein 19-jähriger Russe und ein 16-jähriger Grieche waren ebenfalls in die Tat involviert. Gegen alle fünf Einbrecher wurde ein Strafverfahren eröffnet. (Zürcher Regionalzeitungen)