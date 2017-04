Eine Diamantene Liebe

Nachdem seine Mutter jung verstorben war, zog der damals sechzehnjährige Sepp Frei vom St. Galler Rheintal zu seinem Bruder nach Bülach. Er suchte sich eine Lehrstelle und wurde bald darauf als Schlosser beim damaligen Schweisswerk eingestellt. Ein paar Jahre später - Sepp ist 25 - lernte er am Fest der Schulhauseinweihung Hinterbirch seine zukünftige Frau Silvia - damals achtzehnjährig - kennen.

«Silvia fiel mir mit ihrer sympathischen Ausstrahlung sofort auf, deswegen forderte ich sie zum Tanz auf . Sie machte es mir jedoch nicht ganz leicht, denn ich musste mich gegen andere Verehrer durchkämpfen», schmunzelt Sepp Frei. Am Abend der Einweihung hätte Silvia nämlich nicht nur mit ihm getanzt, sondern auch mit anderen jungen Männern vom Bachsertal.

«Ich gebe zu, ich habe mit meinen Tanzpartnern ein wenig abgewechselt, aber Sepp hat mir mit Abstand am besten gefallen. Er war ein guter Tänzer, hatte gekräuseltes Haar und schöne braune Augen», schwärmt Silvia. Die beiden trafen sich zunehmend und wurden bald ein Paar. Obwohl Silvias Mutter die junge Beziehung anfangs nicht ganz geheuer war, wurde Sepp schnell Teil der Familie.

Das Ja-Wort

Schon wenige Monate nach dem Kennenlernen bemerkte Silvia, dass sie schwanger war. «Die Schwangerschaft war auch der Grund, weshalb wir schon nach einem Jahr geheiratet haben». Am 6. April 1957 war es dann soweit: Sepp und Silvia gaben sich bei einer weissen Hochzeit das Eheversprechen und schwuren sich ewige Treue und Liebe in der katholischen Kirche in Egg.

Ursprünglich wollte das Paar sich in der katholischen Kirche Bülach trauen lassen. Da Silvia jedoch reformiert war, stellte dies ein Problem für den einstigen katholischen Pfarrer dar. Dazumal war eine Ehe zwischen Mann und Frau unterschiedlicher Konfessionen unüblich. In der Kirche Egg wurden sie mit ihrer «Mischehe» akzeptiert, unter der Bedingung, dass die Kinder katholisch erzogen werden.

Das Geheimnis ihrer Ehe

«Das Wichtigste für eine erfolgreiche und glückliche Ehe ist das Zusammenhalten in schwierigen Zeiten», verraten Sepp und Silvia. Als Paar gehe man durch dick und dünn und man solle sein Ziel nicht aus den Augen verlieren, wenn etwas nicht beim ersten Mal klappt. Silvia schildert: «Natürlich hatten wir in unserer Ehe auch Herausforderungen, aber wir haben nie aufgegeben.»

Nach dem erstgeborenen Sohn Urs folgten Tochter Sylvia und die zwei weiteren Söhne Daniel und Markus. Mit den vier Kindern wurde es nie langweilig. Die Sonntage waren reserviert für die Familie und man besuchte Silvias Eltern oder machte einen Spaziergang.

Die Familie an erster Stelle

Die Familie von Sepp und Silvia besteht inzwischen aus mehreren Generationen. Nebst den vier eigenen Kindern, haben sie acht Enkel und eine zweijährige Urenkelin. Zwei weitere Urenkel sind zudem unterwegs. Das Familienleben gilt bei den Freis als oberste Priorität. Am heutigen Tag feiern sie den Tag, an dem ihr gemeinsames Leben besiegelt wurde. Die 60 Jahre seien schnell vorbeigegangen, aber es sei bis jetzt eine schöne Zeit gewesen. «Wir brauchen einander und könnten es uns ohne den Anderen gar nicht vorstellen».

Zur diamantenen Hochzeit hat ihnen am Vormittag der Gemeindepräsident von Bachenbülach, Franz Bieger, gratuliert. Am Abend hat sich zudem der gesamte Männerchor von Bachenbülach - bei dem Sepp während 40 Jahren Mitglied war - versammelt, um für die Familie und die Nachbarschaft zu singen. Mit einem Essen im Restaurant lässt die Familie das Jubiläum ausklingen und stösst auf weitere glückliche Jahre an. (Zürcher Regionalzeitungen)