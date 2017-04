Entstanden aus den Trümmern der Träume

ARISVERLAG

Der Autorin Katrin Sutter liegt ihr Buch «Tigerherz» so am Herzen, dass sie es keinem fremden Verlag anvertrauen wollte. Also gründete sie in Embrach einen eigenen: den Arisverlag. «Ich bin ziemlich sicher, dass ich einen interessierten Verlag gefunden hätte. Aber ich wollte «Tigerherz» selbst herausgeben», so Sutter. Da sie bereits ein Unternehmen besitze, das «publizistische Erzeugnisse» im Filmbereich erstelle, sei ihr die Gründung eines Buchverlages nahe gelegen. «Und Lesen war schon immer meine Leidenschaft.»

Bereits im Herbst erscheinen die nächsten vier Bücher im Arisverlag, weitere werden folgen. Geplant seien Erfahrungsberichte und Geschichten, die auf Tatsachen beruhen. Eine Krimiautorin berichte beispielsweise darüber, wie man zur Krimiautorin werde und eine Journalistin arbeite an einem Buch über Väter. «Der Arisverlag ist kein Verlag, der von oben herab schaut. Mir ist wichtig, dass die Bücher leicht zu lesen sind und ein breites Publikum ansprechen», sagt Sutter. Das dürfte der Autorin mit dem Erstling «Tigerherz» gelungen sein. Dieses Buch ist ab heute in jedem Buchladen erhältlich. Auf der Website des Arisverlages www.arisverlag.ch ist es zum Vorzugspreis inklusive Versandkosten bestellbar. Eine Lesung in Emgrach wird am 25. April stattfinden.