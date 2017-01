Freiwilligenarbeit wird mit einem Sonderpreis geehrt

Viele Einwohnerinnen und Einwohner von Embrach nützen jeweils den Neujahrsapéro um Bekannte aus dem Dorf zu treffen und aufs neue Jahr anzustossen. So erfüllten auch diesemal die regen Gespräche der rund 130 Gäste den Saal, bis Gemeindepräsident Erhard Büchi die Bühne betrat.

In seiner kurzen Ansprache blickte Büchi auf das soeben zu Ende gegangene Jahr zurück – mit Dankbarkeit wie er betonte.Beim Ausblick in die Zukunft betonte der Gemeindepräsident, wie wichtig der Zusammenhalt der Dorfbevölkerung sei und dass man sich füreinander einsetzt. Als Beispiel hierführ nannte er die Nachbarschaftshilfe. «Möge der wunderschöne Neujahrstag ein Omen sein für das kommende Jahr», beendete er die Rede.

Erfolgreiche Sportlerauf nationaler Ebene

Als erste durfte Fiona Ganz die Urkunde aus Erhard Büchis Händen entgegennehmen. Die 16-Jährige spielt Tennis und geht in die dritte Sekundarklasse. Bis zum zehnten Lebensjahr probierte sie auch Eis- und Unihockey aus. Heute konzentriert sie sich ganz auf das Tennis und dkann bereits auf erste Erfolge zurückblicken, wie zum Beispiel den Vizemeistertitel der unter 16-Jährigen an der Schweizermeisterschaft. Tennisprofi zu werden ist das Fernziel der ambitionierten Sportlerin, dafür trainiert Fiona Ganz drei Stunden täglich.

Die zweite Urkunde ging an den Ausdauerläufer Riccardo Tonolla. Der 60-jährige Buchhalter, der vor zwanzig Jahren begann sich dem Laufsport zu widmen, gewann den Irontrail von Davos über 200 Kilometer und mehr als 11 000 Höhenmeter. Damit qualifizierte er sich für die inoffizielle Ultra Weltmeisterschaft am Mont Blanc im September 2017. Bis dahin will er sich unter anderem mit dem Bieler 100 Kilometer-Lauf in Schuss halten. «Ich ernähre mich vegetarisch und bereite mich auf jeden Lauf individuell vor. Dies wird auch bei der inoffiziellen Ultra WM so sein», sagte Riccardo Tonolla. Für den Ehrentag hatte er sich extra seine schnellen, knallroten Laufschuhe angezogen.

Alte Bekannte an der Zeremonie sind hingegen die zehn Mitglieder des Inlinehockey-Teams «Keyplayers». Die Mannschaft heimste bereits die dritte solche Ehrung ein.

Freiwilligenarbeit hat grosse Bedeutung

Christine von Aarburg, die Leiterin des Besuchs- und Betreuungsdienstes oberes Embrachertal, überreichte Erhard Büchi den Sonderpreis. Von Aarburg war mit einem halben Dutzend Freiwilliger an diese Ehrung gekommen. «Wir freuen uns sehr über die Wertschätzung, welche die rund dreissig freiwilligen Mitarbeitenden erfahren», sagte sieVon Aarburg leitet den Verein seit fünf Jahren. «Die Freiwillligenarbeit hat grosse Bedeutung für die Zukunft», fügte sie an.

Besucherin Ursula Marra ist seit über zehn Jahren im Einsatz und besucht die Menschen entweder bei ihnen zu Hause oder im Alterszentrum Embrachertal. «Ich schätze die Gespräche sehr, und schenke den Menschen gerne ein offenes Ohr», sagte sie. Die Leute vertrauten den Besucherinnen und Besuchern persönliche Geschichten an, welche diese unter Schweigepflicht für sich behielten. Wer Menschen möge, und gerne einer sinnvollen Tätigkeit nachgehe, sei beim Besuchsdienst richtig, meinte Christine von Aarburg. Die Urkunde wird im Alterszentrum Embrachertal ausgestellt, dort wo die Freiwilligen Mitarbeitenden häufig anzutreffen sind. (Zürcher Regionalzeitungen)