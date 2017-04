In Tuchfühlung mit den Basler Stars

Noch am Dienstagabend hatte es sich dank der immer aktuellen „Glattfelder App“ herumgesprochen. Zum Glück war die Push-Meldung am 3. April bei den Glattfeldern eingetroffen, sonst hätte man an einen Aprilscherz gedacht. Der grosse FC Basel gedenke, ein kurzes Training auf dem idyllisch gelegenen einheimischen Fussballplatz Schachen zu absolvieren.

Selfies und Unterschriften

Da trafen sich denn auch am Mittwoch nochvor dem Mittag Hunderte von Schaulustigen, die längst nicht alle die Offsideregelhätten erklären können. Alles wollte Zuffi, Lang, Janko, Delgado und Co. in Aktionsehen und sie kamen auf ihre Rechnung. Bei schönstem Wetter spielten die gutgelaunten Akteure ihre durchaus originellen Gruppenaufgaben durch. Auffällig war, dass sich Chefcoach Urs Fischer dabei keine Beine ausriss, sondern sich durchmindestens vier Kollegen des Trainingsstabs gut vertreten liess.

Die grösste Arbeit wartete indessen auf Akteure und Trainingsstab erst am Schluss. Weil sowohl die Glattfelder Primar- wie die Sekundarschule ihre Zöglinge in grosser Geste zum einmaligen Event hatten ziehen lassen, gab es nun Grossandrang für Unterschriften und neuerdings – eben – Selfies.

Dabei zeigten die erfolgsverwöhnten Basler Akteure erstaunlich viel Geduld, ja, sie schienen den Rummel gar richtig zu geniessen. Möglich gemacht hatte die gelungene Überraschung der Umstand, dass sich die Mannschaft im lokalen Resort Riverside verwöhnen liess und deshalb der Abstecher zum nächsten Fussballplatz nur logisch war. (Zürcher Regionalzeitungen)