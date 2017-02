Morgendlicher Rohrbruch führt zu Stau

Die Kombination aus Kälte, Wärmeeinbruch, Regen, einsetzender Wärme und alten Leitungen dürfte schuld daran sein, dass ein Wasserrohr in der Baltenswilerstrasse in Bassersdorf geborsten ist. Betroffen ist die Ecke Zürichstrasse. Am Mittwochmorgen, kurz nach 7 Uhr, erhielt die Polizei erste Meldungen von Automobilisten.

Der Fahrbahnbelag wurde deformiert, weil die Strasse unterspült wurde. Die Situation führte zu einer Sperrung, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam, wie die Kantonspolizei auf Nachfrage bestätigte. Voraussichtlich bleibt die Strasse bis am Donnerstagabend gesperrt. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Frischwasserleitung aus dem Jahr 1957

Die Graugussleitung sei auf einer Länge von 2,5 Metern gerissen, sagt Michael Nauer, Bereichsleiter Tiefbau und Unterhalt der Gemeinde Bassersdorf. Die betroffene Frischwasserleitung stammt aus dem Jahr 1957 und war ihres Alters wegen auf dem Radar der Behörden. Eine Erneuerung ist seit einiger Zeit geplant, in Zusammenarbeit mit dem Kanton. Die Strasse wird voraussichtlich 2019 gesamtsaniert.

Am Mittwoch wurden bereits Leitungen neu eingelegt und verbunden, am Donnerstag wird ein neuer Belag eingebracht, damit die Strasse dann ab morgen wieder normal befahren werden kann.

(Zürcher Regionalzeitungen)