Namenlose Bilder im Embracher Gemeindehaus

Werke aus Glattfelden sind in den nächsten Wochen im ­Embracher Gemeindehaus zu ­sehen. So organisiert der Kulturverein Embrach eine Ausstellung des Glattfelders Ferdinand Seiler. Zu sehen sein werden ­Allegorien und Collagen.Seiler lebt seit 1974 in Glatt­felden und hat dort schon mehrmals im Gottfried-Keller-Zen­trum ausgestellt. In seinem Lebens­lauf gibt er an, seit 1960 sowohl im Inland als auch im ­Ausland seine Werke gezeigt zu haben. Seinen Lebensunterhalt bestritt er jedoch mit einem Job als Elektrotechniker, den er selber als Brotberuf bezeichnet. «Vielleicht oder gerade deshalb ist meine Malerei nicht nur ­Jubel, Trubel und Heiterkeit», gibt er zu Protokoll.

Bereits als Fünfjähriger fühlte der Glattfelder sich zur Malerei hingezogen. Sein Nachbar sei Maler ge­wesen und habe ihn geprägt. Ganz ­bewusst würden seine ­Werke keinen Namen tragen, denn sie sollen für sich selber sprechen. Auch auf ein Lieblingsbild will Seiler sich nicht beschränken. So seien alle Bilder seine Kinder, und er würde täglich bis zu fünf Stunden im Atelier stehen. Schliesslich wisse man nie genau, wann ein Bild fertig sei.

Unter Kunst versteht der Glattfelder alles, was von einem Künstler geschaffen und von ihm zur Kunst erklärt wird. «Über die Güte der Kunst entscheiden andere, zum Beispiel qualifizierte Experten oder jeder Betrachter für sich selbst», erklärt er seine Philosophie. Schönheit und Ästhetik stellt ­Seiler bei seinem Schaffen nicht in den Vordergrund. «Wichtiger ist für mich, dass die fertige Arbeit eine Interpretation zulässt, im ­Innern des Betrachters etwas auslöst, seine Gefühle anspricht und Platz für seine eigenen Gedanken schafft», erklärt Seiler.

Inspiriert durch positiveoder negative Ereignisse

Seine Arbeit beginnt der Glatt­felder Maler meist inspiriert von einem positiven oder negativen Ereignis. «Die zur Verfügung stehen­den Materialien und der Zufall sowie metaphysische oder alltägliche Gedanken können den Inhalt meiner Arbeiten während dem Schaffen beeinflussen und verändern», erklärt er.

Manchmal würden auch seine Gedanken mit ihm durchgehen, und das fertige Werk weiche von der ursprünglichen Idee ab. ­Wohin das führt, ist schon bald im Embracher Gemeindehaus zu sehen. (Zürcher Regionalzeitungen)