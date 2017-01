Rekurse gegen Ende der Eigental-Blockade

Voraussichtlich etwa im Mai könnte die Eigentalstrasse zwischen Oberembrach und Nürensdorf wieder für den allgemeinen Verkehr eröffnet werden. Allerdings nur, wenn bis dahin die von Schlaglöchern übersähte rund drei Kilometer lange Holperpiste saniert werden darf. Dies wiederum hängt davon ab, ob gegen den definitiven Beschluss über das zukünftige Vorgehen im Eigental noch rekurriert wird oder nicht.

Bis am 3. Januar dieses Jahres lagen die entsprechenden Pläne und Beschreibungen während 30 Tagen in den Verwaltungen der Eigental-Anrainergemeinden Oberembrach, Kloten und Nürensdorf auf. Zeitgleich bedeutete dies die zweitletzte Einsprachemöglichkeit. Nur wer sich innert dieser Frist schriftlich gemeldet hat und einen Antrag samt Begründung stellte, ist jetzt überhaupt noch rekursberechtigt.

Fuss in der Tür

Weiterhin einen Fuss in der Tür haben vier Parteien, wobei die drei bereits zuvor involvierten Umweltorganisationen – Pro Natura, WWF und Birdlife – in dieser Aufzählung gemeinsam als eine Partei betrachtet werden. Dass die Naturschützer sich im Verfahren drin halten wollen, mag indes nicht erstaunen. Viel eher überrascht dagegen der formale Einspruch der Gemeinde Dietlikon. Die weitab vom Eigental gelegene Gemeinde, war bislang nicht gross aufgefallen, wenn es um Amphibiensperrungen ging. Dietlikon war auch nicht massgebend als es darum ging, einen Runden Tisch einzuberufen, wo sich die lautesten Kritikern versammelten.

Kibag und Larcher nicht mehr

Der nun vorliegende Plan ist das Ergebnis aus ebendiesen Verhandlungen. Die Gemeinde Bassersdorf hingegen, die sehr direkt vom Ausweichverkehr bei gesperrter Eigentalstrasse betroffen ist, hielt sich indes zurück, hat keinen Einspruch mehr erhoben und ist somit auch nicht mehr rekursberechtigt.

Eine weitere Überraschung ist der Einspruch, einer bislang im Verfahren unbeteiligten Nürensdorfer Firma. Dabei handelt es sich um die Aweka AG für Kanalreinigungen. Deren Chef, Felix Weiss, hatte bei den letzten Gemeindewahlen 2014 als Parteiloser erfolglos um einen Sitz gekämpft. Im Gegensatz zu zwei anderen Firmen mit grossen Lastwagen – Kibag und Larcher – ist die Aweka nun sogar rekursberechtigt. Die beiden anderen Firmen waren schon am Runden Tisch dabei und haben sich zuletzt aus dem Verfahren verabschiedet.

Als vierte Partei und zugleich einzige Privatperson hat sich ausserdem ein Anwohner vom kleinen Gehöft mitten im Eigental das Rekursrecht gesichert. Dabei geht es um die Regelung der Zufahrt, wenn in zehn Jahren die Strasse gemäss Abmachung in einen Fuss- und Radweg umgewandelt wird. Diese Einsprache sei wohl die am einfachsten zu behandelnde, schätzt Marc Osterwalder, zuständiger Koordinator des administrativen Verfahrens und Bereichsleiter der Stadtverwaltung Kloten.

Die letzte Frist

Alle Einsprachen der zuvor genannten Parteien würden nun von den drei Anrainergemeinden sowie den Fachleuten des Kantons gemeinsam ausgewertet. Ob und worauf man wie eingehen kann, wird in einem detaillierten Bericht erläutert werden. Zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss wird auch dieser Bericht 30 Tage lang öffentlich aufgelegt werden.

Das dürfte gemäss Osterwalder bis anfangs März passieren. Falls dann keine der vier berechtigten Parteien Rekurriert, kann saniert werden. Ansonsten wird die Causa Eigental als nächstes das Baurekursgericht beschäftigen. Sollte der Gerichtsweg eingeschlagen werden, steht in den Sternen, wann und ob das Eigental überhaupt jemals wieder für den allgemeinen Verkehr geöffnet werden kann.

