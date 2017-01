Rund 220 Kilo Drogen sichergestellt

Über 16 kg Kokain, 5 kg Heroin, 6 kg Marihuana, fast 6 kg Haschisch, 4 kg Designerdrogen und rund 183 Kilogramm Khat - soviel Drogen haben Zoll und Kantonspolizei im vierten Quartal 2016 am Flughafen sichergestellt.

Die Drogen wurden entweder lose im Reisegepäck, in doppelten Boden, in Batterieladegeräten und Fotokameras oder als sogenannte Bodypacker in Form von gepressten Fingerlingen im Körper mitgeführt, heisst es in einer Mitteilung.

Ein Teil der Drogen konnte auch bei Kontrollen im Postverkehr aufgefunden werden. Bei den im vierten Quartal verhafteten Personen handelt es sich um 10 Männer und 8 Frauen im Alter von 22 bis 51 Jahren. Die Verhafteten stammen aus Brasilien, Venezuela, Deutschland, Ecuador, Litauen, Spanien, Nigeria und den Niederlanden. (mcp)