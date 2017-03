Vier neue Flugziele in Down-Under für Swiss-Passagiere

Das sogenannte Code-Share-Abkommen gelte ab dem 26. April, sagte Firmenchef Carsten Spohr am Montag in Frankfurt. Passagiere der Lufthansa und ihrer Töchter Swiss und Austrian könnten dann vier neue Ziele in Australien und Neuseeland über Hongkong, den Heimatflughafen von Cathay Pacific, anfliegen. Die beiden Airlines arbeiten bereits seit Mai 2016 im Frachtgeschäft zusammen.

Die Lufthansa hat in Asien bereits Flugpartnerschaften mit Air China, ANA aus Japan und Singapore Airlines. Durch solche Bündnisse können Fluggesellschaften ihren Passagieren neue Ziele anbieten, ohne dafür eigene Flugzeuge in die Luft schicken zu müssen. (mcp/sda)