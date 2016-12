Wandel bei der Arbeit – Konstanz im Betrieb

An der Haustür des Kaminfegers Ludwig Oesch wird der Besucher mit einer verzierten, kleeblattförmigen Metallplatte und dem Spruch begrüsst: «Glück findest du nicht, wenn du es suchst, sondern wenn du zulässt, dass es dich findet!» Die beiden «Glücks­bringer», Vater Ludwig und Sohn ­Severin, sitzen in der Stube am Tisch und blicken gemeinsamauf 95 Jahre Kaminfegergeschäft Oesch zurück. Die Embracher Firma betreut heute 5000 Kunden aus zehn Unterländer Gemeinden. Der Leitsatz der Firma lautet: «Ihr Glücksbringer aus der Nähe und zuverlässiger Partner für eine saubere Umwelt.»

Früher verhinderten Kamin-feger durch ihre Arbeit Brände, heute sind sie vor allem mit der Luftreinhaltung beschäftigt. In regelmässigen Abständen rückt Severin Oesch zur Feuerungskontrolle aus und misst die Schadstoffwerte der Heizungen. Mit dem Bau von Minergiehäusern übernimmt die Firma zudem vermehrt die Lüftungsreinigung und sorgt für hygienische Luft in Büro- und Wohnräumen.

Bald in vierter Generation

Als Johann Ludwig Oesch – Grossvater von Ludwig Oesch – 1921 die Firma gründete, beschränkte er sich auf Kaminfeger- und Dachdeckerarbeit. 1940 stieg Ludwig Heinrich – Vater des heutigen Geschäftsinhabers Ludwig – ins Unternehmen ein und gut 30 Jahre später dann begann Ludwig seine Berufslehre. «Ich begleitete meinen Vater schon vor der Lehre bei seiner Arbeit. Weil ich als Knabe schlank war, stieg ich in den Brennraum und schrubbte die Ablagerungen von den Wänden.» 1991 übernahm Ludwig Oesch die Leitung der Firma, drei Jahre später wurde sie auf ihn überschrieben.

2007 schliesslich begann Se­verin Oesch seine Berufslehre. «Früher hatte ich kein gutes Bild vom Kaminfeger. Er ist schwarz und klettert auf Dächern herum, dachte ich. So lernte ich zuerst Schreiner», sagt er. Später begleitete er seinen Vater bei der Arbeit und sah, wie komplex das Handwerk eines Kaminfegers ist. Am Stubentisch schwärmt er von der Demontage und Montage der Heizungen, freut sich über Kundenkontakte und daran, wenn eine Holzheizung wieder richtig «zieht». Geht sein Vater in vier Jahren in Pension, hat Severin Oesch alle nötigen Fachausweise beisammen, um den vierköpfigen Betrieb zu übernehmen.

Den verbleibenden Jahren bis zu seiner Pension sieht Ludwig Oesch gelassen entgegen: «Wir sind ein Familienbetrieb. Mein Vater hat mir bei der Arbeit nicht dazwischengeredet – und auch ich werde meinem Sohn nicht sagen, was er zu tun hat.» Er ist sich bewusst, dass dieser neue Ideen hat und mit modernen Messge­räten arbeitet. Ludwig Oesch hat aus diesem Grund die Feuerungskontrolle an seinen Sohn abge­geben.

Glück gehabt – es brennt nicht

Der Beruf des Kaminfegers hat sich stark gewandelt – ebenso der Glaube, dass er Glück bringt. Severin Oesch wird nur noch selten von Leuten darauf angesprochen. Seinen Vater hingegen fragten die Leute auf der Strasse, ob sie sein Gewand berühren dürfen, damit sie Glück hätten. Hochzeitspaare baten ihn, ob er als Glücksbringer nach der Trauung noch vorbeikommen würde.

Es sagte ihm nicht viel und er ging selten. Kaminfeger werden gemäss Ludwig Oesch mit Glückin Verbindung gebracht, weil sie durch das Schornsteinfegen in früheren Jahren Hausbrände vermeiden konnten. Die Leute sagten, sie hätten Glück gehabt, dass es bei ihnen nicht brannte. (Zürcher Regionalzeitungen)