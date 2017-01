Wegen des WEF wird häufiger geflogen

Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird auch in diesem Jahr für mehr Starts und Landungen auf dem Flughafen Zürich führen. Wie der Flughafen am Donnerstag bekannt gibt, muss von Montag bis Samstag mit über 1000 zusätzlichen Flugbewegungen gerechnet werden.

Da viele der Gäste mit Privatflugzeugen anreisten, würden bereits am Montag (16. Januar) bis zu 200 zusätzliche Flüge erwartet. Während des WEF seien Spitzenwerte von rund 800 Flugbewegungen an einem Tag möglich.

«Zusätzliche Lärmemissionen» auch wegen Helikoptern

Für die WEF-Flugzeuge stehen – je nach Grösse der Flugzeuge – insgesamt etwa 60 Standplätze zur Verfügung. Diese sind bereits für angemeldete Delegationen reserviert. Weitere Maschinen mit WEF-Besuchern werden gemäss Flughafen infolge der grossen Zahl angemeldeter Teilnehmenden aus Platzgründen eine maximal dreistündige Aus- und Einladezeit zur Verfügung haben. Danach müssen sie den Flughafen Zürich wieder verlassen. Auf welchen Flughafen Piloten ausweichen wollen, sei grundsätzlich ihnen überlassen.

Der Flugplatz Dübendorf wird analog 2016 nur direkt angeflogen. Auch wenn in diesem Jahr Direktabfertigungen am Flugplatz Dübendorf möglich seien, werde das kaum Auswirkungen auf die zusätzlichen Flugbewegungen am Flughafen Zürich haben. Vermehrte Helikopterflüge – verbunden mit zusätzlichen Lärmemissionen – würden sich in den Tagen vor, während und nach dem WEF nicht vermeiden lassen. (mst)