Weltstars jammen und jazzen in Bülach

Kurz vor den nächsten Sommerferien mutiert die Altstadt von Bülach zum helvetischen New Orleans. Vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 jazzen und bluesen drei Tage lang Weltklasseacts auf dem Rathausplatz. Die Organisatoren versprechen ein grosses Spektrum traditioneller Jazzmusik. Das Programm sei auf breite Zuhörerschaft ausgerichtet und «werde begeistern».

Der Jazzclub Bülach, der vor fünf Jahren die Basis zur Durchführung der Jazztage legte, feiert 2017 sein 50-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wird dann auch entsprechend zelebriert. Bekannte Grössen werden auftreten. Philipp Fankhauser, der Schweizer Bluesgitarrist und Songwriter zum Beispiel. Schon als 11-Jähriger hatte er das Gitarrenspielen erlernt und sich schon damals in die schwarze Musik verliebt. Mit 13 gründete er seine erste Schülerband und zehn Jahre später die «Checkerboard Blues Band», mit der er zuerst in der ganzen Schweiz, später dann auch im Ausland auftrat. Mitte 1990er startete Fankhauser eine Karriere in den USA.

Lily wird hier sein

Freuen darf man sich auch auf die niederländische Saxophonistin Candy Dulfer mit ihrem virtuosen Funk-, Soul- und Jazz-Repertoire. Dulfer machte sich schon als 6-Jährige mit dem Sax vertraut, gefördert durch ihren Vater, der selber ein bekannter Musiker ist. Beeinflusst wurde die blonde Ausnahmekönnerin von den Saxophonisten Sonny Rollins und David Sanborn. Dulfer war elf, als die erste Plattenaufnahme folgte, mit 14 hatte sie ihre erste Band.

Weltbekannt wurde sie Ende der 1980er-Jahre mit dem Stück «Lily was here» aus dem Soundtrack zum gleichnamigen Film, das sie zusammen mit Dave Stewart (Eurythmics) einspielte. Jahre später begleitete sie Grössen wie Prince, Pink Floyd, Van Morrison oder Blondie.

Stammgäste fehlen nicht

Aber auch Musiker, die regelmässig im Jazzclub Bülach auftreten, sind an den Jazztagen mit von der Partie. Nicki Parrott, Dan Barrett, Duke Heitger, Engelbert Wrobel, Stephanie Trick und Paolo Alderighi.

Und neben der australischen Formation Swing Rockets gesellt sich nächsten Sommer erstmals eine Marching Band dazu, um das «New Orleans-Feeling» perfekt zu machen. Zu den Bülacher Jazztagen werden wieder rund 2000 Besucherinnen und Besucher erwartet, Tickets sind ab März 2017 im Vorverkauf und online erhältlich.

