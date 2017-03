Bundesasylzentrum in Rümlang geplant?

Ein Einwohner aus Rümlang meldete sich am Freitagnachmittag auf der Redaktion des «Zürcher Unterländer». Der Betreff des Mails: Bundesasylzentrum in Rümlang.

Ein Flyer, der am Freitag in Rümlang verteilt wurde, lädt die Bevölkerung zu einer Informationsveranstaltung ein. Am Dienstagabend werden unter anderen Mario Fehr, Regierungspräsident des Kantons Zürich und Urs Von Däniken, Chef Stabsbereich Bundeszentren SEM zu den Einwohnern sprechen.

Es geht um die künftige Entwicklung und Nutzung der militärischen Anlage Haselbach, die im Waldgebiet am Rande der Gemeinde steht.

Der besorgte Einwohners aus Rümlang schreibt in seinem Mail an den ZU: «Ich finde es einen absoluten Skandal, dass die betroffene Bevölkerung so kurzfristig aufgeboten wird zu einem solch brisanten Entscheid!». Weiter heisst es, dass die Anlage Haselbach in einem Naherholungsgebiet für Reiter und Jogger stehe.

Noch 150 Plätze fehlen

Im Kanton Zürich sollen im Rahmen der Neustrukturierung des Schweizer Asylsystems, die im Juni dieses Jahres in einer Volksabstimmung angenommen wurde, insgesamt 870 Plätze in Bundesasylzentren entstehen.

Im geplanten Verfahrenszentrum in der Stadt Zürich entstehen 360 Plätze, im Ausreisezentrum Embrach weitere 360 Plätze. Somit fehlen noch 150 Plätze, die nun vielleicht in Rümlang entstehen werden. (Zürcher Regionalzeitungen)