Glatteis lässt Autos rutschen – keine Schäden durch Sturm

Wer am Freitagmorgen über den «Winiger» oder von Zürich über die Regensdorferstrasse nach Regensdorf unterwegs war, brauchte Nerven aus Stahl. Und viel Zeit. Diverse Schnee- und Graupelschauer verwandelten die Strasse in eine Eisbahn. «Nichts ging mehr», erzählt ein Betroffener und erzählt von blankem Eis auf der Strasse.

Diverse Fahrzeuge rutschten beim Versuch vorwärts zu kommen nach links und rechts, andere kamen erst gar nicht mehr vom Fleck. Die Kantonspolizei Zürich bekam diverse entsprechende Rückmeldungen, teilt jedoch mit, dass es in der Region «nur zu kleineren Unfällen, teils mit Blechschäden» gekommen ist.

Der TCS vermeldete im Lauf des Vormittags, dass auch andere Strassenabschnitte im Kantonsgebiet von Glatteis betroffen waren. Zur Zeit gibt es keine Meldungen von grösseren Unfällen.

Auch im Linthgebiet und am rechten Zürichseeufer sorgten die Schneefälle am Morgen für Probleme. Gemäss Meldung des TCS kam der Verkehr auf dem Seedamm zwischen Rapperswil und Pfäffikon wegen Glättegefahr zeitweise nur stockend voran. Auch in Zumikon meldeten Autofahrer dem TCS, dass teilweise prekäre Strassenverhältnisse herrschten. Unfälle gab es aber soweit bekannt keine.

Schnee- und Graupelschauer sind schuld

Grund für die vereisten Fahrbahnen sind Schnee- und Graupelschauer, die im Verlauf des Morgens über die Region gezogen sind. Nach der stürmischen Nacht kommt im Verlauf des heutigen Tages schubweise immer kältere Luft aus Norden. In diese Kaltluft eingelagert ziehen auch immer wieder Schauerzellen durchs Land. Diese können lokal sehr starke Schneefälle innert kurzer Zeit bringen.

Schauerzellen wie diese am frühen Morgen über den Zürichseebecken dürften heute immer wieder übers Land ziehen und Schnee bringen. Bild: Martin Steinegger

Weil die Temperaturen gegen den Gefrierpunkt sinken setzt der Schnee sofort auf den Strassen an – und verwandelt diese in Rutschbahnen. Autofahrer sind also gut beraten, ihre Geschwindigkeit anzupassen.

Sturm bleibt in der Region eher zahm

Das Sturmtief «Egon», dessen Kaltfront in der Nacht auf Freitag über die Region gezogen war, hat soweit bekannt keine nennenswerten Schäden angerichtet. Die Windböen erreichten im Flachland zwar teilweise Sturmstärke (über 76 km/h). Allerdings waren die Windspitzen im Vergleich zu ähnlichen Stürmen in der Vergangenheit eher verhalten. Die stärksten Böen traten am frühen Morgen (zwischen 3 und 4 Uhr) auf.

Eine Auswahl der in der Nacht im Grossraum Zürich gemessenen Böenspitzen:

Wädenswil: 79,9 km/h

Einsiedeln: 86,8 km/h

Zürich-Fluntern: 69,5 km/h

Kloten: 65,2 km/h

Aadorf/Tänikon: 62,3 km/h

Lägern (845 Meter): 83,5 km/h

Hörnli (1132 Meter): 113,8 km/h

(Zürcher Regionalzeitungen)