Jööö-Alarm in Ben’s Kamelfarm

Und plötzlich war das Fohlen da. Kamel Ben Salem hatte die Geburt des jüngsten Paarhufers seiner Kamelfarm verpasst. «Ich wusste, dass Sonsee ihr Junges bald zur Welt bringt», sagt er. Aber er habe keine Anzeichen gesehen, dass die Geburt so kurz bevor stand. Das sei bei jungen Muttertieren oft der Fall, «wenn ein Dromedar zum zweiten Mal gebärt, weiss ich, wann das Baby kommt». Ein Anzeichen hierfür sei beispielsweise das Einschiessen der Muttermilch.

Die Geburt sei problemlos verlaufen, sagt Ben Salem und freut sich. «Das Baby ist eine Stute, darum kann ich es ohne Probleme in die Herde eingliedern.

Name kommt im August

Einen Namen hat das junge Tier, das schon augenscheinlich sicher auf eigenen Beinen steht, noch keinen. Klar ist lediglich, dass der erste Buchstabe ein «S» sein wird. Immer am Kamelfest Ende August, werden Namen verteilt - das ist Tradition in Oberglatt. Bedingungen: Der Name darf kein menschlicher und muss arabisch sein, und eben, mit «S» beginnen. «S», so erklärt Ben Salem, weil er aus der Sahara komme und er seit dem Jahr 2000 in der Schweiz wohne. «S» steht also als Brücke seiner Herkunft und seinem neuen Zuhause.

Bis die Besucher des Kamilfests das erste von insgesamt fünf erwarteten Jungtieren taufen, wird Ben Salem das Fohlen «Baby von Sonsee» nennen. Dieses Jungtier ist übrigens das erste auf der Oberglatter Kamelfarm, dessen Mutter auch schon hier zur Welt gekommen ist. (Zürcher Unterländer)