Rümlang wird Standort eines Bundesasylzentrums

Nun ist es definitiv - Rümlang wird der dritte Standort eines Bundesasylzentrums in der Asylregion Zürich. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde von Bund, Kanton Zürich und der der Gemeine Rümlang unterzeichnet. Die Standortplanung für die künftigen Bundesasylzentren ist damit abgeschlossen.

Auserkoren wurde Rümlang auch wegen seiner Nähe zum Flughafen. Die künftige Anlage wird, genau so wie jene in Embrach, ein reines Ausreisezentrum sein. Für den Standort sprach ausserdem die militärische Anlage «Camp Haselbach». Diese ist im Besitz des Bundes. Auf Ende 2021 wird sie umgerüstet, um frühestens ab dem Jahr 2023 als Bundesasylzentrum genutzt werden zu können.

Anlage wäre so oder so gekommen

An der Medienkonferenz am Dienstagabend betonte Gemeindepräsident Thomas Hardegger, dass man nicht angetan war, als der Bund im letzten Sommer mit dieser Idee dem Gemeinderat vorstellig geworden war. Man habe sich dann aber intensiv mit der Rechtslage auseinandergesetzt und kam schliesslich zum Schluss, «dass dieses Bundesasylzentrum so oder so in die Anlage Haselbach gekommen wäre».

Da man nun aber die Vereinbarung unterschieben habe, konnte die Gemeinde Rümlang immerhin einige Forderungen stellen: In den Verhandlungen mit Bund und Kanton hat der Gemeinderat die Zustimmung des Kantons, dass die Gemeinde bereits ab 2018 stufenweise von der weiteren Aufnahmepflicht für Flüchtlinge entbunden ist. Mit dem erwarteten Rückbau der heutigen Asylunterkünfte und dem Ablauf der provisorischen Bewilligung für die Wohncontainer wird die Gemeinde Rümlang von der Suche nach Unterbringungsplätzen für Asylsuchende entlastet.

Ausserdem werde der umfassende Umbau der Anlage, wie auch deren Betrieb, Aufträge für das kommunale und regionale Gewerbe auslösen.

Hotline für die Bevölkerung

Der Gemeinderat schreibt in einer Mitteilung, dass er sich anlässlich einer Besichtigung in einer vergleichbaren Anlage versichern konnte, dass die Betreuung engmaschig und das Areal umzäunt sei. Bedenken bezüglich der Sicherheit hätten ausgeräumt werden können. Der Bund betreibt zudem für die Bevölkerung und die Behörden eine Hotline, welche 7 x 24 Stunden besetzt ist.

Das Bundesasylzentrum Rümlang wird als Ausreisezentrum für maximal 150 Asylsuchende konzipiert. Darin werden vorwiegend Personen aufgenommen, auf deren Asylgesuch nicht eingetreten wurde und die daher kein Bleiberecht in der Schweiz erhalten.

An der Medienkonferenz betonte Rosita Buchli, Sozialvorsteherin der Gemeinde Rümlang, dass nur Personen aufgenommen würden, die sich vor dem Gesetz nichts zu Schulden hätten kommen lassen.

(Zürcher Regionalzeitungen)