110-Jährige zieht vom Kloster ins Bauernhaus

Keiner wollte sie haben, nicht der Kanton Zürich, nicht die Gemeinde Rheinau, auch die Blochers fanden keine Verwendung für die alte Baumscheibe auf ihrer Musikinsel (der «Landbote» berichtete). Sie muss weg von der Klosterinsel, wo sie während über 40 Jahren als Wandschmuck beim Eingangsgebäude unübersehbar gehangen hat. Und zwar bis Ende Monat.

Ihr neues Zuhause: ein Bauernhaus in Stadel bei Winterthur, deren Bewohnerin Franziska Bühler das Stück Holz unbedingt haben wollte. Sie hat einen Fanclub gegründet, 40 Menschen aus Familie und Freundeskreis mobilisiert, damit die Scheibe einer alten Silberpappel gerettet werden kann.

Baumscheibenparty geplant

Die Scheibe ist knapp 400 Kilogramm schwer und an ihrer dicksten Stelle 2,2 Meter breit. Herausgeschnitten wurde sie aus einem Baum von 33 Metern Höhe, der 110 Jahre lang in der Wiese der Rheininsel verwurzelt war.

Um die Scheibe zu erhalten, hatte die Gemeinde Rheinau dazu aufgerufen, bis Ende letzten Jahres allfälliges Interesse bei der Verwaltung zu bekunden. Nun wurde die Scheibe versteigert: Brieflich gaben drei der acht Interessenten Gebote ab. Franziska Bühler war mit den 2505 Franken, die ihre Truppe sammelte, die Meistbietende. Sie will die Pappelscheibe auf ein stabiles Fundament stellen und überdachen lassen, sodass der alte neue Tisch ganzjährig vor ihrem Bauernhaus bleiben kann.

«Zuerst aber werden wir eine grosse Baumscheibenparty veranstalten», sagt sie, damit will sie sich fürs Engagement von Familie und Freunden bedanken. Diese haben sich nicht nur für den Erhalt der Holzscheibe eingesetzt, sondern gleichzeitig Geld für einen guten Zweck zusammengetragen. Welcher Institution dieses zugute kommen wird, weiss der Rheinauer Gemeinderat gemäss Schreiberin Barbara Zirell noch nicht.

Den Vorschlag von Franziska Bühler jedenfalls hat sie weitergeleitet: Ginge es nach ihr, käme der Betrag der Stiftung PanEco zugute. Diese betreibt unter anderem das Naturzentrum Thurauen und hat ihren Sitz in Berg am Irchel, wo Bühler aufgewachsen ist. «Ich fühle mich im Weinland verwurzelt. Und in der Natur», sagt sie. Bäume gäben ihr eine eigentümliche Ruhe, seit jeher.

Ein Tisch über vielen Beinen

Zwei alte Eichen sind im Garten ihres Elternhauses gestanden, eine steht auch heute vor ihrem Bauernhaus. «Hätte mein Vater die Gutenachtgeschichten doch aufgeschrieben, die er uns immer erzählt hat», sagt sie. Jeden Abend habe er sie fortgesetzt, jeden Abend neue Geschichten über verschiedene Tiere, immer sei eine alte Eiche darin vorgekommen. «Wenn er sie aufgeschrieben hätte, könnten unsere Kinder sie vielleicht einmal ihren Kindern erzählen.»

Möglicherweise werden dereinst neue Geschichten geschrieben an der alten Baumscheibe, die als Tisch für viele Menschen Platz bietet. Bühler sagt, sie lebe in einer Patchwork-Konstellation. Zudem solle der Tisch immer für jene Menschen mit einem Kaffee oder einem Glas Wein gedeckt sein, die ermöglicht hätten, dass sie nicht entsorgt werden müsse.

(Der Landbote)