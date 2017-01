120-jährigem Verein droht Auflösung

Der Gemeinnützige Frauenverein Aadorf (GFA) feiert dieses Jahr sein 120-jähriges Bestehen – und wird sich höchstwahrscheinlich auflösen müssen. Auch nach langem und intensivem Suchen liess sich niemand finden, der die Arbeit des Vorstands fortsetzen wollte. Die Hoffnung ist mittlerweile klein, dass sich noch jemand meldet. Trotzdem rief der Frauenverein in Inseraten «Männer und Frauen» auf, den Verein mit frischem Elan und neuen Ideen zu retten und weiterzuführen. Überraschend kommt das allfällige Ende jedoch nicht: Dem Frauenverein ist es ergangen, wie diversen anderen Vereinen vor ihm. Trotz eigentlich vielen Mitgliedern, der GFA zählt etwa deren 250, lassen sich immer weniger für die freiwillige Arbeit gewinnen. Die Veränderungen in der Gesellschaft hätten dazu geführt, dass jüngeren Mitgliedern heute nebst Beruf und Familie wenig Zeit bleibe, sagt Vorstandsmitglied Marianne Buser auf Anfrage. Und wenn Zeit bleibt, dann engagieren sich junge Leute an anderer Stelle.

Beteiligung immer geringer

Ein weiterer Grund ist wohl, dass in Aadorf Einrichtungen wie zum Beispiel das Brockenhaus oder Mahlzeiten- und Fahrdienste bereits von anderen Vereinen organisiert werden. Das Angebot des Frauenvereins beschränke sich deshalb auf Ausflüge und Anlässe wie den grossen Adventsverkauf im Winter. Beim Frauenverein vermutet man, dass sich durch das vielfältige Angebot in Aadorf die interessierten Personen auf viele Vereine verteilten, was sich in einer geringeren Beteiligung an Anlässen des Frauenvereins äusserte.

Da der ganze bisherige Vorstand zurücktrete, dürfte es schwierig werden, sieben Personen auf einmal zu finden, sagt Buser. Vor allem nachdem sich nach vielen Aufrufen, Inseraten und persönlichen Anfragen bis jetzt niemand gemeldet hat. Der Verein hatte ursprünglich eine Frist für die Suche bis Ende Sommer 2016 gesetzt gehabt. Es sei schade und ein bisschen gemein, dass es voraussichtlich im Jubiläumsjahr zu Ende gehe, sagt sie. Ähnlich sieht es Gemeindepräsident Matthias Küng: «Es ist sehr bedauerlich, dass sich niemand für die freiwillige Arbeit finden lässt.» Der gemeinnützige Verein habe mit vielen Anlässen zum Gemeindeleben beigetragen. Noch in seiner Neujahrsansprache hatte Küng die Aadorfer aufgerufen, sich beim Verein zu melden. Doch die erwünschte Wirkung blieb auch da aus. «Das Ende ist bitter, aber es scheint eine Zeiterscheinung zu sein», sagt Küng. Es sei ihm bewusst, dass so ein Amt Arbeit bedeute, «trotzdem wäre es schön gewesen, hätten sich einige gemeldet.»

Etwas Neues kann entstehen

An der nächsten Generalversammlung im März 2017 wird der Verein nun wahrscheinlich aufgelöst. Buser sieht auch positive Aspekte: «Jetzt kann wieder etwas neues Gutes entstehen.» Es hätte den Vorstand aber gefreut, wenn man auf der gemeinnützigen Basis des Vereins hätte aufbauen können. (Der Landbote)