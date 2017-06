Ab Montag besser etwas mehr Zeit einplanen am HB

Zwar dauert es noch etwa ein Jahr, bis im Norden des Hauptbahnhofs die grosse Passerelle erstellt wird, die die Bahnfahrer während des Baus der neuen Unterführung werden benutzen müssen. Doch am nächsten Montag geht es los mit den ersten Arbeiten am Bahnhofplatz. Man müsse viele Kanäle und Leitungen im Boden verschieben, um Platz für die Veloabfahrten zu schaffen (die neue Unterführung umfasst eine Velospur), heisst es im Tiefbauamt zur Begründung der langen Phase der Vorarbeiten.

Fürs Erste sind Auto- und Velofahrer betroffen. Die rund zehn Kurzzeitparkplätze vor der ehemaligen Milchküche und an der Merkurstrasse werden aufgehoben; den Autofahrern wird die Nutzung umliegender Parkhäuser empfohlen. Die Veloplätze an der Merkurstrasse müssen verschoben werden, was vorderhand 27 Abstellplätze betreffe, für die beim Manor ein Ersatz gestellt werde. Von Donnerstag bis Samstag wird nun zunächst die Verkehrsinsel vor dem Talgarten-Bau entfernt. Die Busse verkehren unverändert.

Die betroffenen Autoparkplätze werden nicht dauerhaft auf­gehoben. Zum Ende der Bauzeit, je nach Baufortschritt etwa im November, sollen elf neue Parkplätze im Süden des Bahnhofplatzes markiert werden (auf der anderen Strassenseite als heute) sowie sieben Parkplätze westlich der Merkurstrasse. Rund um den Talgarten-Gebäudekomplex wird eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Künftig werden die Gebäude im Uhrzeigersinn umfahren, das bedeutet: Wer von der Wülflingerunterführung zum Bahnhof fährt, wird über die Strecke St.-Georgen-Strasse–Theaterstrasse–Merkurstrasse zu den Parkplätzen am HB geführt. Bei der Ausfahrt nach Osten wird dafür künftig, anders als heute, ein Rechtsabbiegen möglich sein.

Passerelle steht drei Jahre lang

Die Planung der neuen Personenunterführung – sie wird rauchfrei sein und nebst der Velospur eine Ladenpassage umfassen – ist äusserst umfangreich, und die Ar­beiten sind langfädig. Erst Ende 2021, also nach dreieinhalb Jahren, soll die eingangs erwähnte Passerelle wieder abgerissen werden. Die Bahnreisenden werden während dieser Zeit einige Stufen mehr bewältigen müssen, doch solle die Überführung, so versichert man im Tiefbauamt, «breit und von ansprechender Qualität» sein. (Der Landbote)