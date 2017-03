Pfarrer Konrad Müller war Atheist. Dass sein späterer Beruf auch seine Berufung würde, hätte er als Jugendlicher kaum geglaubt, wenn einer es ihm gesagt hätte. Die Konfirmation liess er über sich ergehen, weil die Eltern fanden, sie gehöre dazu. «Deswegen streiten wir nicht», habe er sich gesagt, schliesslich mochte er den Pfarrer in Meilen, wo Müller aufgewachsen ist.

Diese Sympathie zum Pfarrer wurde wichtig, als er ihm unterwegs, stolpernd über Hürden des Erwachsenwerdens, in der Folge eines Zufalls begegnete. Er stand vor einem Regal im Supermarkt und traf eine Mitarbeiterin der Kirche, die ihn fragte, ob er nicht beim Konfirmationsunterricht mithelfen wolle. Er antwortete: «Aber ich glaube doch an gar nichts.» Sie sah kein Problem. Während er den Pfarrer beobachtete, dachte er bei sich: «Das könnte auch für mich ein Beruf sein.» Er schien nämlich Sinn zu machen, und Sinn suchte Konrad Müller.

Unglücklicher Gymnasiast

So schrieb er sich an der Theologischen Fakultät in Zürich ein und studierte auch während einiger Semester in Tübingen. «In all den Jahren der Beschäftigung mit dem Glauben kam ich zu einer Beziehung zu Gott, die mir zu Beginn völlig fremd war.» Er lernte zu beten. «Am Anfang war es zäh», erinnert er sich, er sei zwischendurch eingeschlafen und habe wenig Tiefe gefunden in diesen Stunden. Die Suche nach der Erfüllung war Grund genug, zäh zu bleiben. Stück für Stück wuchs die Zuversicht, dass dies sein Weg sei. Einen Weg für sich, der endlich ins Leben führen sollte. Am Gymnasium war er nicht glücklich, aber er zog es durch, schloss die Matura im damaligen Freudenberg in Zürich ab. Er sei scheu gewesen.

Jugend als Aktivist

Das lässt sich nur schwer mit dem Menschen verbinden, der an diesem Mittwochmittag am Eingang des Kirchgemeindesaals in Effretikon Dutzende von Bons verkauft. Er plaudert mit Menschen allen Hintergrundes, scherzt mit jungen und alten Menschen. Diskutiert später am Mittagstisch Themen der Asylpolitik und lobt die Pastetchen, die Asylsuchende gemeinsam mit Mitgliedern der Kirchgemeinde gemacht haben.

Für diesen Draht zu Menschen sei seine Jugendzeit wahrscheinlich ein guter Nährboden gewesen. Daheim sei viel diskutiert worden. Müller sah die Dinge nämlich oftmals anders als seine Eltern. Seine Mutter blieb bei den drei Kindern zu Hause, berichtete dort von der Welt: Nach dem Krieg lebte sie fünf Jahre in Amerika und erzähle noch heute, 95-jährig, von den Erlebnissen der Pionierzeit der Flugzeuge. Davon, wie es sich anfühle, wenn ein Propeller aussteige zum Beispiel.

Der Vater war Inlandredaktor bei der «Neuen Zürcher Zeitung». Er holte Gäste an den Esstisch nach Meilen, die den Sohn prägten. «Ich erinnere mich daran, Bundesrat Furgler für mich beschlagnahmt zu haben.» Für Politik konnte sich Müller früh begeistern, zum Leidwesen des Vaters für die links aussen. Er zog mit 3000 Leuten und in Zitronensaft getränkten Tüchlein gegen das Tränengas der Polizei nach Gösgen. Seine erste Predigt war die für die «Telefonzytig» seines Freundes, ein Telefonbeantworter wurde mit Veranstaltungshinweisen, aber auch mit politischen Stellungnahmen besprochen. Das war während der Weihnachtsdemonstration mitten in den 80er-Unruhen. Er wollte die Welt verändern, etwas beitragen. Die Ohnmacht, die er empfand, weil sich zu wenig tat, trieb ihn in den Glauben.

Müller wurde 1986 ordiniert. Er war bis 1999 Pfarrer in Wädenswil. Dann plante er mit seiner damaligen Frau, nach England auszuwandern, um dort einer Seelsorgegruppe beizuwohnen. Der Plan scheiterte an Aus­einandersetzungen mit der Leitung. Das Paar kehrte zurück, Müller wurde nach Übergangslösungen und einer Vertretung in Effretikon vor vierzehn Jahren als fester Pfarrer gewählt. «Zu ­Beginn gab es Widerstand», erinnert sich Müller, man habe ihn als zu strikt evangelikal empfunden. Die Opposition habe sogar ein Komitee gebildet. Am Ende wurde er klar gewählt. Müller eckt in gewissen Kreisen womöglich an wegen seiner Offenheit gegenüber «geistigen Wesen», wie er die Engel und Dämonen nennt, die ihm begegnen würden. Er halte sich aber klar an die Bibel und die dortigen Anlagen. «Ich grenze mich ab von der Esoterik, auch wenn ich dort viele wahre Tendenzen finde», sagt er. Die Toleranz, das Verbindende sei ihm wichtig, was sich auch in seiner Arbeit zeigt. Während seiner Amtszeit seien sich die beiden Teile der Kirchgemeinden Illnau und Effretikon nähergekommen. Zu Beginn habe jede Seite gefürchtet, zu kurz zu kommen, und habe sich gewehrt, eine Veranstaltung in der jeweils anderen Gemeinde zu besuchen.

Hochzeit mit 60

Schon in zwei Wochen beginnt Müller in Fällanden als Vertretung ein ganz neues Kapitel. Dort hat ein heftiger Streit rund um die beiden Pfarrerinnen im letzten Jahr seinen Höhepunkt erreicht: Schmähbriefe, Anzeigen, Anwälte ersetzten direkte Gespräche. Die Landeskirche hat einen Vertreter gesucht. Dass ein Pfarrer wie Müller, bald 60-jährig, seinen Wohn- und Arbeitsort für dieses Terrain voller Scherben verlässt, hat handfeste Gründe. Eine Vertretung hat für ihn den Vorteil, dass er der Wohnpflicht in der Gemeinde entbunden ist, anders als in Illnau-Effretikon oder in jeder anderen Festanstellung als Pfarrer ab einem gewissen Pensum. Müller will nämlich zu seiner Verlobten nördlich von Winterthur ziehen. Am Sonntag feiert er in Effretikon seinen Abschiedsgottesdienst mit anschliessendem Mittagessen für alle Besucher.

(Der Landbote)