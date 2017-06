Ärger über Nein zu Fusion bleibt

Er habe sich inzwischen beruhigt, sagte Martin Zuber, Gemeindepräsident von Waltalingen, noch vor Beginn der Gemeindeversammlung am Mittwochabend. Diese fand im Grünen, bei der Blockhütte Egghölzli bei Guntalingen, statt. An der Medienkonferenz vom 1. Juni, als die Stammertaler Gemeinden ihre Anträge zur Fusionsvorlage präsentierten, hatte der Gemütszustand Zubers noch anders ausgesehen. Er war verärgert und enttäuscht und versuchte auch nicht, es zu verbergen.Denn der Waltalinger Gemeinderat hatte sich als einzige Behörde im Stammertal für ein Ja zur Fusion mit Unterstammheim, Oberstammheim und der gemeinsamen Schulgemeinde ausgesprochen. Das Nein der anderen war für Zuber sehr überraschend gekommen. Er hatte gar von einer «kalten Schulter» gesprochen, die man seiner Gemeinde nach drei Jahren intensiver Planung gezeigt habe.

Am Mittwochabend erhitzte sich sein Gemüt erneut etwas, als er am Ende der offiziellen Gemeindeversammlung zu ebendiesem Thema informierte. Ginge es nach seinem Herz, würde auch er nicht fusionieren wollen, sagte er. «Mir gefällt es so, wie es heute ist.» Aber der Verstand sage etwas anderes. «Und deshalb kämpfe ich nach wie vor für den Zusammenschluss.»

Es sei frustrierend und sitze tief, dass die beiden anderen Po­litischen Gemeinden das nicht wollten. «Denn sie haben keine stichhaltigen Argumente.» Zuber gab sich kämpferisch: «Die Hoffnung stirbt zuletzt.» Es liege nun an den Stimmbürgern zu entscheiden. «Die Einheitsgemeinde wäre ein Riesengewinn», fand er.

«Jeden Posten anschauen»

Sollte das Stimmvolk die Fusion am 24. September ablehnen, «müssen wir jeden Posten anschauen und uns Gedanken darüber machen, was er kostet und was er bringt», sagte Zuber. Auf Nachfrage nach der Versammlung präzisierte er: «Wir werden für Dinge, die wir nicht brauchen, auch nicht mehr zahlen.» Damit spielte er etwa auf das Schwimmbad in Unterstammheim oder den Schwertsaal in Oberstammheim an, in dem bis zu 300 Personen Platz finden.

Aus der Versammlung plädierte etwa auch Gewerbler Martin Farner aus Guntalingen für die Fusion. «Die heutigen Strukturen sind nicht mehr zeitgemäss», sagte er, der einst der Schulpflege Waltalingen vorstand. Finanzchef Stefan Griesser liess bei der Vorstellung der Jahresrechnung 2016 seine Haltung ebenfalls durchblicken. Er durfte das Zahlenwerk zwar präsentieren, aber nicht mehr abstimmen. «Ich hoffe, dass sich das nach der Fusion wieder ändert.» Er war 800 Meter gegen Osten gezügelt, wohnt nun auf Oberstammheimer Boden und ist nicht mehr stimmberechtigt. Die Rechnung kam auch ohne seine Stimme klar durch.

(Der Landbote)