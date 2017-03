Äschli war nicht immer so friedlich

Etwas militärischer Drill hat am Aschermittwoch in Elgg nach wie vor Tradition. Tagwach ist für die Teilnehmenden bereits um 4 Uhr früh. Danach ziehen Jünglinge mit Trommeln und Pfeifen durch die Gegend. Ein wichtiger Höhepunkt ist die Rede des Hauptmanns um 13.15 Uhr im Hauptquartier. Auch die Einladung und das Programm an die Teilnehmenden sind militärisch gehalten: Von Abmarsch, Appell und von Antreten ist darin die Rede.Insgesamt erinnert trotzdem nur noch wenig an die Ursprünge des alten Brauchs. Denn entstanden ist er gemäss Überlieferung aufgrund der sogenannten Reisläufer, die sich für die Heere fremder Länder verdingten. Es war für sie eine harte Zeit. Geburtenüberschuss und ein zu geringer Ertrag des Bodens hatten damals einen Teil der Bevölkerung dazu gezwungen, sich ausserhalb des Vaterlandes einen Erwerb zu suchen, heisst es im Elgger Geschichtsbuch von 1946. Gleichzeitig seien Schweizer für ihre Kriegstüchtigkeit bekannt und begehrt gewesen.

Als Elgger in den Krieg zogen

Besonders schlimme Folgen hatte diese Ausgangslage im Jahr 1587, als sich im ganzen Kanton Einheimische meldeten, um am Tampiskrieg in Frankreich mitzuwirken. Unter ihnen waren auch 25 «junge und alte» Elgger. Sie kamen bei ihrem Einsatz allesamt ums Leben. Und mit ihnen starben 60 Winterthurer und 263 Zürcher. Der Kanton verlor insgesamt 1516 Mann, wie es im Geschichtsbuch weiter heisst.

Beim heutigen Äschli geht es allerdings nicht mehr darum, sich an die tragischen Ursprünge des Brauchs zu erinnern. Man habe den Anlass längst an die heutige Zeit angepasst, sagt Hans Mäschli, Präsident der Aschermittwochsgesellschaft Elgg. In den vergangenen 15 Jahren sei die ­Gesellschaft denn auch von allzu viel militärischem Drill abgekommen. «Spiel und Spass stehen ganz klar im Vordergrund», sagt er. Dennoch wolle man das Brauchtum erhalten und den Tag zu einem gewissen Grad so feiern, wie man das in Elgg schon seit vielen Generationen tut. «Altes soll man erhalten», sagt Mäschli. Der Äschli sei in Elgg ein wich­tiges gesellschaftliches Ereignis, das Identität stifte und die Leute miteinander verbinde. Der Tag sei wie ein grosses Klassentref-fen und wecke bei vielen schöne Erinnerungen. Manch ein ehe­ma­­liger Elgger reise am Aschermittwoch an seinen Heimatort zurück, um alte Bekannte und ­Jugendfreunde wiederzusehen. Er hält es deshalb für falsch, die brutale Anfangszeit des Brauchs in Erinnerung zu rufen.

Umzug «lediger Knaben»

Wie alt der Brauch exakt ist, ist nicht restlos geklärt. Ein Pfarrer schrieb aber schon im Jahr 1628 in sein Pfarrbuch, dass der Umzug «lediger Knaben» in Elgg ein alter Brauch sei. Im Laufe der Zeit haben sich die Gepflogen­heiten verändert. So ist 1945 ­erstmals eine Kanone hinzugekommen. Vieles wird aber seit vielen Jahren immer gleich abgehandelt. Erhalten hat sich etwa bis heute die Soldauszahlung.

Auch zu Widerstand gegen die Äschli-Tradition ist es schon gelegentlich gekommen, wie es im Elgger Geschichtsbuch weiter heisst. Im Jahr 1882 wollte ein «Dorfgewaltiger» das Fest gar ­abschaffen. Darauf sei vor seinem Haus unter grosser Beteiligung ein «Begräbnis» des Aschermittwochs abgehalten worden, dem dann unter Beifall die «Auferstehung» folgte. ()