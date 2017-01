Angestellter bestahl Firmawegen finanziellen Sorgen

Der Angeklagte, Mitte 40, Vater von zwei Kindern, Hausbesitzer und ohne jegliche Vorstrafen, konnte sich seine kriminelle Energie vor dem Bezirksgericht Winterthur gestern selber nicht restlos erklären: «Ich bin nicht derjenige, der in Luxus schwelgt. Es hatte sich aber eine finanzielle Last angehäuft und ich hatte Angst, dass mir diese aus den Händen gleitet.»

Der deutsche Staatsbürger hatte seit über einem Jahrzehnt in der Schweiz gearbeitet. Zuletzt während fünf Jahren für ein Unternehmen im Bereich der Energietechnik in der Region. Anfang 2011 begann er verschiedene technische Gegenstände aus dem Lager dieses Unternehmens zu stehlen. Anschliessend versteigerte er die Produkte übers Internet.

Überfordert und überführt

Mit dem damit erzielten Geld zahlte er Kredite zurück, renovierte sein Einfamilienhaus in Deutschland und beglich Rechnungen für eigene Weiterbildungen. Zusätzlich schlugen hohe Fahrtkosten zu Buche: Jede Woche pendelte er insgesamt über tausend Kilometer mit dem Auto von Deutschland in die Schweiz zur Arbeit.

Da die Bestände im Lager seines Arbeitgebers nicht genau geführt wurden, fiel der Diebstahl niemandem auf. «Ich will die Schuld nicht auf die Firma schieben, aber beim Jahresabschluss gab es im Lager jedes Jahr Differenzen.» Der Diebstahl flog erst auf als der Täter in flagranti erwischt wurde.

Doch das Unternehmen liess zunächst Gnade walten und zeigte seinen Mitarbeiter nicht an, sondern bot ihm eine Chance zur Wiedergutmachung an. Den geschuldeten Betrag von 44 500 Franken konnte er abarbeiten. «Ich habe jeden Tag zehn bis zwölf Stunden gearbeitet, den geschuldeten Betrag konnte ich so zurückzahlen», sagte der Angeklagte. Rückblickend glaubt er, dass die gut gemeinte Geste der Firma falsch war: «Im Nachhinein wäre ich froh gewesen, wenn man die Diebstähle von Anfang an angezeigt hätte.»

«Als im letzten Frühsommer der Staatsanwalt vor mir stand und ich verhaftet wurde, war das wie eine Erlösung für mich.»



Der Angeklagte vor dem Bezirksgericht

Denn im Sommer 2013 begann er erneut zu stehlen, diesmal in grösserem Ausmass. Insgesamt entwendete er während gut drei Jahren Gegenstände im Wert von mindestens 127 000 Franken. «Einen konkreten Auslöser gab es nicht, ich merkte einfach, dass es finanziell wieder nicht aufgeht.»

In dieser zweiten Phase schienen die Vorgesetzten keinen Verdacht zu schöpfen, der Angeklagte wurde gar in eine leitende Funktion befördert. Doch diese Beförderung empfand er auch als Überfordung. Sein Pensum habe 150 Prozent betragen. Er habe sich vom Arbeitgeber nicht schlecht behandelt gefühlt, trotzdem seien die Diebstähle eine «Art Ventil» gewesen. Ein Burn-Out hätte sich angekündigt. «Als im letzten Frühsommer der Staatsanwalt vor mir stand und ich verhaftet wurde, war das wie eine Erlösung für mich.»

Acht Monate Haft unbedingt

Der Angeklagte legte ein umfassendes Geständnis ab. Während seinen Ausführungen musste er oft mitten im Satz unterbrechen, weil ihm die Stimme versagte. Er entschuldigte sich jeweils beim Gericht für die kurzen Pausen. Jede Minute, die er im Gefängnis verbracht habe, bereue er. «Es ist für mich selber ein Riesenschock und für meine Familie sowieso, weil die ja von nichts wussten», sagte er. Es tue ihm «natürlich sehr leid».

Das Bezirksgericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Angeklagten zu 30 Monaten Gefängnis wegen mehrfachem gewerbsmässigen Diebstahls. Davon sind 22 Monate auf Bewährung angesetzt, während einer Probezeit von zwei Jahren. Die restlichen acht Monate hat der Angeklagte in wenigen Tagen abgesessen, da er seit dem Frühsommer in Haft ist. Zusätzlich muss der Angeklagte seinem ehemaligen Arbeitgeber 120 000 Franken Schadenersatz sowie die Gerichtskosten bezahlen.

Der Verurteilte akzeptierte das Urteil und blickte bereits wieder nach vorne: «Ich will so schnell wie möglich wieder arbeiten und zeigen, dass ich ein ordentlicher Mensch bin.» Um das Geschehene zu verarbeiten will er sich ausserdem Hilfe bei einem Psychologen holen.

(Der Landbote)