Auch in 15 Jahren noch ein «Place to be»

Von 2004 bis heute ist Neftenbach um rund 1000 Einwohner gewachsen. Heute leben 5600 Personen in der Gemeinde am Südhang des Irchels. Mit dem Wachstum entstanden neue Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf Infrastruktur und die weitere Entwicklung. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat vor einem Jahr die Überarbeitung der Ortsplanung mittels eines Workshops angestossen.

Bis in zwei Jahren will man diese Revision unter Dach und Fach bringen, wie Gemeindepräsident Martin Huber (FDP) am Mittwochabend im Singsaal Ebni sagte. Nach besagtem Workshop und weiteren Befragungen wurde die Vision 2030 erstellt. «Sie soll der Gemeinde als Fundament für die nächsten Planungsschritte dienen», sagte Raumplaner Peter von Känel, der das rund 60-köpfige Publikum am Mittwoch auf eine Reise in die Zukunft Neftenbachs mitnahm.

1000 oder mehr Einwohner sollen noch kommen

«Das enorme Wachstum hat Neftenbach etliche neue Häuser beschert, siehe das Quartier Chlimberg», sagte von Känel. 2030 wird die Bevölkerung nochmals um etwa 1000 Personen zugelegt haben. Das Wachstum respektive das Verhalten des Wohnungsmarktes lasse sich zwar schlecht prognostizieren. Deshalb ist im Visionsbericht lediglich von einer Bandbreite zwischen 6400 und 6900 Einwohnern die Rede.

Die Wahrscheinlichkeit dieser Prognose wurde im Publikum angezweifelt. «Schon die momentane Bautätigkeit legt eine höhere Bevölkerungszahl nahe», sagte ein Mann. Und weitere Wachstumsschübe könne man wohl kaum verhindern. «Das stimmt», räumte Gemeindepräsident Huber ein. «Doch wir können bestimmen, wo verdichtet gebaut werden darf und wo nicht.»

So soll die Zentrumswiese das grüne Herz der Gemeinde bleiben und bei Bedarf höchstens eine viergeschossige Randbebauung erhalten. Und auch die Reservezone Ebni soll 2030 noch unbebaut daliegen. Die an die Schulanlage Auenrain angrenzende Widmerwiese will der Gemeinderat, wie am Workshop vor einem Jahr gewünscht, in Reserve behalten, um dort beispielsweise dem Wunsch nach attraktiven Mietwohnungen auch für ältere Personen nachkommen zu können.

Geburtenstarke Jahrgänge Hauptmotor des Wachstums

Von Känel gab zu bedenken: «Verdichtung öffnet dem Wachstum Tür und Tor, wenn man kein Wachstum will, lässt man den Deckel am besten zu.» Bausekretär Christian Häni meldete sich aus dem Publikum zu Wort: «Der grösste Motor des Wachstums sind momentan die geburtenstarken Jahrgänge und weniger die Bautätigkeit», informierte er.

Bis 2030 ist Neftenbach laut Vision qualitativ hochwertig verdichtet und verfügt über 2000 Arbeitsplätze. «Neftenbach wird dann noch eine Einheit sein», sagte von Känel. Die dörflichen Strukturen auch in den Aussenwachten repräsentierten eine Qualität, «die es zu erhalten gilt». Durch Umnutzung von Ökonomiegebäuden sollen sich in den nächsten 15 Jahren auch die Aussenwachten «massvoll» entwickeln können.

Die Zeitreise zeigte am Beispiel Kleinandelfingen auf, wie der Neftenbacher Dorfkern künftig bewahrt, jedoch mit modernen Elementen ergänzt und aufgewertet werden kann. Der Raumplaner lobte Neftenbach in den höchsten Tönen: Der Näfbach sei ein hervorragendes Element. Mit der Freizeitanlage Chräen verfüge die Gemeinde über ein eher einzigartiges Kleinod. Und die fast campusartige Schule sei ausgezeichnet aufgestellt.

«Hat der Gemeinderat schon einmal über eine Fusion nachgedacht?», wollte ein Zuhörer wissen, wohl inspiriert von der Lobeshymne auf seine Gemeinde. «Nein», sagte der Gemeindepräsident ohne zu zögern. «Wir wurden bis heute weder diesbezüglich angefragt, noch sind wir selbst in dieser Frage aktiv geworden.»

Zum Visionsbericht kann sich die Bevölkerung im Rahmen der Vernehmlassung noch bis Ende April äussern. (Landbote)