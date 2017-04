Auf den Spuren der internierten Väter

Einer der Soldaten auf den Fotos strickt, ein anderer posiert mit einem Baby auf dem Arm. «Babysitter», kommentiert der Referent. «Oder der Vater», raunt kichernd eine Dame im Publikum. Gegen dreissig Personen verfolgen am Samstagmorgen im Hänkiturm beim Sulzerhof in Aadorf den Bildervortrag von Peter Granwehr. Der Verwalter des Sulzerhofs hat sich ausgiebig mit dessen Geschichte beschäftigt. Die Gäste sind aus der ganzen Deutschschweiz und der Romandie angereist. Sie alle sind Nachkommen polnischer Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs in der Schweellscshaftiz interniert waren.

Ihre Väter oder Grossväter gehörten der 2. Polnischen Schützendivision an, die als Teil der französischen Armee gegen die Deutschen kämpfte. Als ihre Lage hoffnungslos war, überschritten in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 1940 bei Goumois im heutigen Kanton Jura 12 000 polnische und rund 29 000 französische Soldaten die Schweizer Grenze.

«Sie wirken eher wie Gäste»

In der Schweiz wurden sie in Lager interniert, denn: «Die Schweiz hatte dafür zu sorgen, dass sie nicht ins Ausland flüchteten und sich dort an Kampfhandlungen beteiligten», so Granwehr. Eines dieser Lager befand sich eben auf dem Sulzerhofareal in Aadorf. Und dort entstanden auch die Fotos, die den Nachkommen der polnischen Internierten gezeigt werden. Auf einem davon lächeln, eng aneinandergeschmiegt, ein Offizier und eine junge Frau in die Kamera. Ein anderes zeigt eine Gruppe einheimischer Frauen und Kinder sowie Schweizer und polnischer Militärangehöriger. «Man hat nicht den Eindruck, dass es sich hier um Internierte handelt», sagt der Referent, «eher wirken sie wie Gäste.» Und doch: Es herrschte Krieg. Die Internierten wurden bewacht. Und sie waren strengen Regeln unterworfen.

Heirats- und Kontaktverbot

So durften sie weder Wirtshäuser noch Privatwohnungen betreten, nicht per Fahrrad unterwegs sein, nicht mit Schweizerinnen anbandeln und erst recht nicht heiraten. Das hielt aber viele von einer Liaison nicht ab, wie schon der Aadorfer Gemeindepräsident Matthias Küng in seiner Grussbotschaft schmunzelnd bemerkte. «Kurz nach Kriegsende wurden über 300 Ehen geschlossen.» Und Granwehr ergänzt: «Bekannt ist, dass 316 Internierte bis Oktober 1945 geheiratet haben und 515 im Mai des folgenden Jahres Vater wurden – die Dunkelziffer dürfte um einiges höher sein.»

Der grösste Teil der Polen – rund drei Viertel – kehrte laut Granwehr nach Frankreich zurück. Weitere 2000 zog es zurück in die polnische Heimat. 1000 blieben in der Schweiz und die restlichen emigrierten, vornehmlich nach Übersee oder Grossbritannien. «Meine Eltern wanderten nach Australien aus», erzählt beim Apéro Stefan Paradowski, Präsident der Interessengemeinschaft der Nachkommen internierter Polen in der Schweiz. Diese wurde 2013 gegründet, zählt inzwischen rund 100 Mitglieder und organisiert Treffen und weitere Aktivitäten, in diesem August sogar erstmals eine Reise nach Polen.

«Nach dem Tod meines Vaters», so Paradowski weiter, «kehrte meine Mutter mit den drei Kindern in die Schweiz zurück, wo sie sich wieder einbürgern liess.» Mit der Heirat wurde den Schweizerinnen nämlich die Schweizer Staatsbürgerschaft entzogen.

Gedenkfeier auf dem Friedhof

Aus dem gleichen Grund hatten sich die Eltern von Romuald Polachowski zunächst in Frankreich und anschliessend in Polen niedergelassen, ehe es ihnen über ein Jahrzehnt später gelang, mit ihren beiden Kindern wieder in die Schweiz zurückzukehren. Der Bildhauer aus Aadorf hat zusammen mit seinem Vater Paul Polachowski sowohl in der Schweiz als auch im Ausland viele Gedenksteine und -tafeln erstellt. Von ihm stammt auch die Idee, an der diesjährigen Exkursion drei Orte zu besuchen, wo einst polnische Internierte in Lagern untergebracht waren: Aadorf, Matzingen und Wiesendangen. Dort endete die Exkursion mit einer Gedenkfeier beim Interniertengrabmal auf dem Friedhof.

Ein Buch ist geplant

Von den polnischen Internierten leben heute in der Schweiz nur noch zwei. «Der eine wird dieses Jahr 100, der andere 98», sagt Polachowski. Um deren Geschichte in Erinnerung zu halten, engagieren sich die Nachkommen im Verein. Dieser beabsichtigt ausserdem, ein Buch mit polnisch-schweizerischen Familiengeschichten herauszugeben. Als Autorin und Redaktorin konnte der Vereinspräsident die Zürcher Publizistin Brigitta Klaas Meilier gewinnen. Sie freut sich auf diese Aufgabe. «Es handelt sich um ein wichtiges Kapitel der Schweizer Geschichte», sagt sie. «Schauerlich ist es, weil die Internierung ja Inhaftierung bedeutete, und sehr spannend.» (Der Landbote)