Badawy greift zum «Notfallplan»

Wer sich über Mittag auf dem Merkurplatz gerne etwas zu Essen holt, der kennt ihn. Yosry Badawy ist dort mit seinen Tameya, der ägyptischen Falafel-Variante, das unbestrittene Original. Markenzeichen: Sein breites scheinbar unverwüstliches Lächeln. Selbst unter Dauerstress lässt der ägyptische Charakterkopf die Zähne blitzen, wenn er die gefüllten Teigtachen aus seinem engen, lottrigen Imbisswagen über die Theke reicht.Derzeit aber ist Badawy mit den Nerven am Ende. «Die letzten Wochen waren sehr schwierig», sagt er – und schon schiessen ihm die Tränen in die Augen.

Dabei ist er kurz davor, den lange gehegten Traum eines neuen Imbiss-Wagens endlich zu verwirklichen, modern eingerichtet und vor allem mit mehr Platz, um seine Ware vor Ort lagern zu können. Geplant war, anfangs letzte Woche zu starten. Stattdessen erlebte er das Frühlingserwachen auf dem Platz von seinem halbfertigen Anhänger aus, während die Massen auf den Platz strömten. Sonne und Temperaturen zwischen 12 und 20 Grad, das sind in der Regel die umsatzstärksten Tage.

Nichts klappte wie geplant

Sein neuer Anhänger aber hat Badawy bislang nur Probleme bereitet. Auf einem Zettel am Wagen informiert er seine Kunden: «Leider kann ich infolge Lieferverzögerungen noch nicht öffnen. (...) Auf bald, hoffentlich!»

Dabei hatte alles vielversprechend begonnen. Eine Non-Profit-Organisation vermittelte ihm im Februar einen Mikro-Kredit über 35 000 Franken. Beim Kauf des Wagens, neuer Geräte und auch beim Ausbau lief dann aber fast alles schief, was schief laufen konnte. Zu den Details mag Badawy sich nicht äussern. Wegen der Lieferverzögerungen beim Inventar zeichnete sich erst eine Wiedereröffnung frühestens Mitte April ab. «Das wäre eine Katastrophe. Ich will arbeiten, ich muss!», sagt er, stützt sich an seinen Wagen und schüttelt den Kopf. Selbst seine Frau habe schlaflose Nächte. Die erste Rate für den Kredit fällt im Mai an, während die ständigen Auslagen als selbständiger Unternehmer weiterlaufen. Weitere drei Wochen zu warten könne er sich schlicht nicht leisten. Einigermassen die Nerven behalten und nach vorne schauen, das sagen die beiden sich mantramässig.

Seit ein paar Tagen kommt ein Notfallplan zum Zug. Zusammen mit kurzfristig engagierten Handwerkern rüstet Badawy den neuen Anhänger provisorisch mit dem Grill, dem Kühlschrank, Theken und der Fritteuse des alten Imbiss-Wagens aus, damit er diesen Mittwoch endlich loslegen und Hawauschis, Tameyas und Babachanugs verkaufen kann. Die Lokalprognose ist gut: knapp 14 Grad, bei Sonne und kaum Wolken – schon fast ideales Imbiss-Wetter. (landbote.ch)