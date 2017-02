Bahnhof-Baustelle bremst Senioren aus

«Eilt!», steht auf dem handschriftlichen Brief von Bruno Fritschi, Bewohner des Alterszentrums Wiesengrund. Der 90-jährige «Landbote»-Leser ist spürbar frustriert. Denn seit dem 1. Februar ist sein Weg in die Altstadt versperrt. «Klammheimlich» sei die Fussgängerunterführung entlang der Wülflingerstrasse Richtung Merkurstrasse und Bahnhofplatz wegen Bauarbeiten abgesperrt worden.

Ganz ohne Ankündigung kam die Massnahme zwar nicht. Die SBB versandte Mitte Januar ein Schreiben an die Anwohner und lud zu einem Informationsabend am 31. Januar im Hotel Wartmann. Die Bauarbeiten an der Unterführung stehen im Zusammenhang mit dem Leistungsausbau des Hauptbahnhofs. Bis zum Fahrplanwechsel Ende 2018 soll dieser fit gemacht werden für ein stetig wachsendes Passagieraufkommen. Dazu werden Perrons verlängert, Weichen modernisiert und ergänzt und einiges mehr.

Der signalisierte Umweg führt über Treppen

Bis im Sommer 2017 bleibt der beliebte Fussweg auf «halber Höhe» der Autounterführung Wülflingerstrasse gesperrt, bestätigt Masha Foursova von der SBB-Medienstelle. Im zweiten Halbjahr 2017 wird dann der Fussweg auf der gegenüberliegenden Seite der Unterführung saniert. Eine lange Durststrecke für die bisherigen Nutzer. «Menschen mit Gehbehinderungen, Rollator oder Kinderwagen wird ein unmenschlich grosser Umweg zugemutet», findet Leserbriefschreiber Fritschi.

Denn die beschilderte Umleitung durch die Nordunterführung (Milchrampe) verfügt über keine Rampen, bloss über Treppen. Wer nicht gut zu Fuss ist, kommt hier nicht durch. «Betroffen sind bei weitem nicht nur die nahe gelegenen zwei Altersheime Wiesengrund und Konradhof», schreibt Fritschi. Aber die natürlich besonders.

Die Situation sei tatsächlich unglücklich, findet auch die Heimleiterin des Wiesengrunds, Maja Rhyner. «Der gesperrte Weg war für unsere Bewohner klar die beliebteste Route in die Altstadt» Freiwillig gehe niemand durch die Bahnhofsunterführung, wo man in den Stosszeiten fast umgerannt werde. «Wenn unsere Bewohner nicht mehr auf die andere Seite des Bahnhofs gelangen könnten, ist das eine Einschränkung der Lebensqualität», findet Rhyner.

Der lange Weg in die Altstadt: drei Varianten

Wie kommt Herr Fritschi also in den nächsten Monaten in die Altstadt? Wenn ihn niemand im Auto oder Taxi mitnimmt, bleiben ihm drei Möglichkeiten. Die ersten zwei entsprechen den Empfehlungen der SBB-Medienstelle. Wir haben als Ziel die Hauptpost angenommen.

Variante 1: Wie die SBB betont, ist die Sperrung der Wülflingerstrasse-Unterführung nur einseitig. Herr Fritschi könnte also vor dem Seniorenzentrum die Wülflingerstrasse überqueren, später die Schaffhauserstrasse und anschliessend dann die Unterführung auf der «falschen Seite» benutzen. Allerdings fände er sich dann jenseits der St.-Georgen-Strasse wieder. Weil der Fussgängersteg zum Bahnhof derzeit durch eine Passarelle mit Stufen ersetzt wird, müsste er die Unterführung beim Stadttheater nehmen und wäre nach einigem Fussweg und einem weiteren Lichtsignal beim Musikpavillon. Eine ziemlich umständliche Variante mit zwei Unterführungen und mindestens drei Ampeln.

Variante 2: Da die nahe gelegene Nordunterführung wie gesagt nur über Treppen verfügt, müsste Herr Fritschi sich bis zur Paulstrasse (bei der Migros Klubschule) durchschlagen, bis die nächste Querungsmöglichkeit kommt. Dort gibt es sowohl Rampen zur Unterführung hin, als auch die Möglichkeit, per Lift aufs Parkdeck zu gelangen und von dort ins Bahnhofsgebäude oder das Einkaufszentrum Stadttor. Auch dies ist ein ziemlich langer Umweg für alle, die nicht gut zu Fuss sind.

Variante 3: An der nahe gelegenen Bushaltestelle Tellstrasse könnte Herr Fritschi in den Bus der Linie 2 einsteigen und eine Station bis Museumsstrasse fahren. Das ist die eindeutig schnellste Variante. Allerdings wird ein Kurzstrecken-Billet fällig. «Es müsste während der Bauzeit für Behinderte eine Art Generalabonnement für diese Strecke ausgegeben werden», findet Herr Fritschi. Das hat die SBB leider bisher nicht angeboten. (Landbote)