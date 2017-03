Bald kommen die ersten Bewohner

Asylzentrum Embrach als abschreckende Kulisse

Das Staatsekretariat für Migration (SEM) lässt derzeit von afrikanischen Produzenten eine TV-Serie drehen, welche die Bewohner des schwarzen Kontinents davor abschrecken soll, in der Schweiz Asyl zu suchen. Dies berichtete die Sendung «10vor10». Als Kulisse für die Dreharbeiten der Nollywood-Produktion (in Anlehung an Nigeria und Hollywood) dient unter anderem das Embracher Asylzentrum. Die 13 Folgen à 45 Minuten umfassende Serie soll den Menschen in Afrika ein realsitisches Bild von den Verhältnissen in der Schweiz vermitteln und ihnen falsche Vorstellungen nehmen. In der Geschichte geht es um einen jungen Mann Mitte 20, der aus finanziellen Gründen in die Schweiz flüchtet. Hier stellt er fest, dass es auch in Europa kein Honigschlecken ist. Am Ende wird der junge Mann in sein Land ausgeschafft. Die Produktion kostet das SEM rund 450 000 Franken. Eine Migrationsforscherin stellte in «10vor10» die Wirksamkeit der Massnahme in Frage.