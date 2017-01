Baustart für neue Querverbindung erfolgt trotz Wintereinbruch

Darauf wartet man in Bassersdorf schon eine Weile: Eine direkte Verbindung zwischen dem Industriegebiet Grindel und der Klotenerstrasse. Am nächsten Montag soll der Startschuss erfolgen, wie das kantonale Tiefbauamt gestern mitgeteilt hat. Die jüngsten Schneefälle zum Jahresbeginn würden die Pläne nicht beeinträchtigen, versicherte der Sprecher des kantonalen Tiefbauamtes.

Der Bau der neuen Verbindung auf Bassersdorfer Gebiet hängt mit einer grösseren Strassensanierung zusammen, die sich bis nach Kloten zieht und in einer zweiten Phase – ab Juni – auch Auswirkungen auf den Verkehr haben wird. Bis dahin wird dieser allerdings noch auf den gewohnten Routen rollen.

Neue Lichtsignale

An den Abzweigungen der neuen Verbindung, die oft auch «Spange» oder «Stichstrasse» genannt wird, baut man in den kommenden Monaten neue Lichtsignale und Abzweigespuren. Dasselbe passiert auch bei der bisher einzigen Einmündung ins Industriegebiet an der Gemeindegrenze von Bassersdorf und Kloten.

Einst war auf der Höhe des Fussballplatzes Acherwis von der Gemeinde Basserdorf eine voll ausgebaute zweispurige Strasse als Verbindung für alle Verkehrsteilnehmer geplant worden. Nach einer Rückweisung des Projektes mitsamt des Budgets an der Gemeindeversammlung im Dezember 2010, war es aber zwischenzeitlich ruhig geworden um dieses Vorhaben. Erst als ein Privater Ende 2012 beim Gemeinderat von Bassersdorf eine Initiative für einen neuen Anlauf in Sachen «Spange Grindel» einreichte, kam erneut Schwung in die Sache.

Neue Bushaltestelle BXA

Nun hat anstatt der Gemeinde der Kanton das Zepter in die Hand genommen. Dabei hat man sich darauf geeinigt, dass das rund 100 Meter lange Stück Asphalt nach der Fertigstellung allerdings nur von den Linienbussen benützt werden darf. Im Fokus steht nun nämlich nicht der private Verkehr, sondern der öffentliche.

So sollten die Busbenutzer und vor allem die Angestellten aus den Büros und Werkhallen der Umgebung inskünftig ihre abendlichen Anschlüsse am Bahnhof Bassersdorf – dank Busbevorzugung – nicht mehr verpassen. Ausserdem erhält die BXA-Sportanlage nach langem Unterbruch wieder einen direkten Busanschluss. Die Linien 765 und 766 werden ab Juni wieder vor dem Eingang halten. (Zürcher Regionalzeitungen)