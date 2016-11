Brandstifter legte Feuer in Kleider-Geschäft an der Metzggasse

Im Kleidergeschäft Suits of Panama an der Metzggasse hat es am späten Samstagnachmittag gebrannt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Franken. Kurz nach 17 Uhr hatten Passanten Rauch im Laden bemerkt und die Feuerwehr alarmiert .

Die Mieter der Wohnungen über dem Kleidergeschäft hatten Glück, dass das Feuer nicht auf die Obergeschosse überschlug. Der Rauch quoll allerdings durch das Treppenhaus bis ins Dach­geschoss hoch, wie dessen Bewohner erzählt. Die Feuerwehr musste den Mann darum mit der Drehleiter evakuieren. Er ist voll des Lobes für die Rettungskräfte: «Sie betreuten uns die ganze Zeit über professionell.»

Polizei bestätigt Brandstiftung

Gegen 21 Uhr konnten die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie genau es zum Brand kam, ist weiterhin unklar. Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage des «Landboten», dass es sich um Brandstiftung handelt. Weitere Details konnte Sprecher Beat Jost wegen der laufenden Ermittlungen nicht bekannt geben. Der Brandermittlungsdienst war gestern am Vormittag vor Ort und sicherte Spuren. Die Eingangstüre zum Geschäft Suits of Panama bleibt weiterhin versiegelt. Die Verwaltung des Gebäudes wollte sich zum Brand nicht äussern. Der Besitzer des Ladens war für den «Landboten» nicht erreichbar. (Landbote)