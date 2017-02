«Chlüttere macht mir fast mehr Spass als Fahren»

Seine neuste Errungenschaft steht auf einer Arbeitsbühne mitten in der Werkstatt: Eine deutsche UT, Baujahr 1930. Dani Fink hat den Oldtimer über das Internet in Bremen ­aufgestöbert und am vorletzten Wochenende nach Tablat überführt. «Ich habe schon zwei solche Motorräder», sagt er und streicht behutsam über den schwarz lackierten Rahmen. «Doch an diesem hier ist praktisch alles original, sogar Dokumente und Nummernschilder sind noch vorhanden.» Begeistert blättert er in einem Stapel alter Schriftstücke und Foto­grafien. Er muss diese schon ausgiebig studiert haben, denn er weiss zu fast jedem Detail etwas zu erzählen. «Man erfährt aus den Originalunterlagen auch viel über die Geschichte Deutschlands, das finde ich sehr spannend.» Geschichte geschrieben hat auch die Motorradmarke aus Stuttgart-Untertürkheim – daher die Buchstaben U und T im Namen. «Während der Zwanziger- und Dreissigerjahre gab es weit über hundert deutsche Motorradhersteller, die aber nach wenigen Jahren wieder eingingen. UT hat diese, neben grossen Marken wie BMW, NSU und DKW, alle überlebt.» Als Mitte der Fünfzigerjahre der Motorradmarkt einbrach, kam allerdings bald auch für UT das Aus, doch das kümmert Fink wenig. Denn ihn inter­essieren ausschliesslich Motorräder aus den 20er- und 30er-Jahren – alle, ausser japanische Marken. «Die laufen zwar gut, aber sie faszinieren mich nicht.»

Was den 57-Jährigen an Mo­torrädern am meisten fasziniert, ist der Motor. «Meine Spezialität», sagt er. Er schwört auf diejenigen des britischen Herstellers Blackburne, der von 1912 bis 1937 produzierte. «Sie sind sehr einfach aufgebaut und lassen sich in einige europäische Töffmarken einbauen.» Zudem baute Blackburne in den Zwanzigerjahren den erfolgreichsten Rennmotor. Rund 20 Motoren dieser Marke nennt der Sammler sein eigen. «So viele wie niemand sonst auf dem europäischen Festland», sagt er stolz. Die beiden V-Motoren mit je zwei Zylindern seien gar die einzigen in der Schweiz.

Vom Motorradvirus war Fink schon als Jugendlicher infiziert. «Ich war ein Töfflibueb, ich habe meine Mopeds frisiert und alles damit angestellt, was man nicht durfte.» Auch Motoren hat er damals schon gesammelt. Er hortete sie im Keller neben Mutters Konfigläsern. Später unternahm er lange Töfftouren durch ganz Europa. Einmal kaufte er in Holland 14 Motorräder und brachte sie, nachdem er sie aufgemotzt hatte, auf Flohmärkten in der Schweiz an den Mann. Seine Ausbildung als Reit- und Fahrsportsattler kommt ihm bei seinem Hobby bis heute sehr zustatten.

«Ich fahre sehr gerne Töff, aber ich gehöre nicht zu denen, die am Wochenende Pässe abfahren», sagt Fink, der inzwischen seit über 30 Jahren als Selbstständiger im Holzbau tätig ist. Zuvor hatte er eine Zeit lang auch als Lastwagenchauffeur gearbeitet – die Prüfung hatte er gemacht, weil er mit 18 einen Basler Stadtbus, Baujahr 1939, gekauft hatte. Oldtimerbusse sind seine zweite Passion. Und ebenso wie bei den Motorrädern macht ihm auch hier das Chlüttere fast noch mehr Spass als das Fahren. Ein zum Wohnmobil umgebauter Bus diente ihm sogar als Wohnung. «Ich habe erst seit meiner Heirat vor rund 30 Jahren ein ‹richtiges Dach› über dem Kopf.»

Mit der Familiengründung und dem Bezug des grossen alten Hauses in Tablat zog Fink einen Schlussstrich unter sein Hobby. Mit den drei Kindern, heute zwischen 21 und 28, und dem Umbau des Hauses gab es genug zu tun. «Ich verkaufte alles – bis auf einen Töff und einen Wohnmobilbus für die Ferien.» Das Blatt wendete sich erst wieder, als er vor acht Jahren einen schweren Unfall hatte. «Kein Töffunfall», winkt er ab, «ich war zu Fuss unterwegs, als mir ein Roller voll ins Gesicht fuhr.» 21 Schädelbrüche trug er davon. Auch der Kiefer war mehrfach gebrochen. Ein Riesenglück, dass er ohne bleibende Schäden davon kam. Bis zur vollständigen Genesung dauerte es zwei Jahre. «Da betrachtete ich mein Leben mit anderen Augen und fragte mich, was ich noch damit anfangen will.»

Er musste nicht lange über­legen. An seiner Passion für alte Motorräder und Motoren hatte sich nichts geändert. Und so füllte sich die Werkstatt gegenüber seinem Wohnhaus nachund nach mit Rahmen, Motoren, Zylindern, Getrieben, Vergasern, Auspuffanlagen, Lenkern, Tanks und Kurbelwellen. Fündig wird er über Inserate, an Oldtimer- und Teilemärkten, vor allem aber über Kontakte, die er per E-Mail mit Gleichgesinnten auf dem gan­zen Erdball pflegt. Aus demselben Grund ist er Mitglied einiger Motorradklubs und -vereine.

Seine Sammlung umfasst in­zwischen sechs historische Mo­torräder. Doch keines davon lässt sich fahren. «Wenn man Veteranen restauriert und zusammenbaut, steht man schnell einmal an», erklärt er. Zum Beispiel, wenn eine Gabel oder sonst ein Teil zur Reparatur ins Ausland geschickt werden muss. Dann ist Warten angesagt. Für eine Motorrevision muss sogar in der Schweiz mit zwei bis drei Jahren Wartezeit gerechnet werden. Fink, der sich nicht daran stört, spricht denn auch von sechs Projekten. Eines davon hat er seinem Enkel gewidmet, der vor wenigen Wochen an Leukämie gestorben ist. Er hat dafür ein Motorrad mit einem leuchtend grünen Rahmen ausgewählt. Die Beständigkeit, welche auch diese Maschine von 1926 ausstrahlt, scheint ihm Trost zu spenden und die nötige Kraft, um diesen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten.

«Mein Ziel sind nicht 20 oder mehr historische Motorräder, sondern vier bis fünf, die laufen», sagt der Sammler. Dann würde er hie und da an einem Oldtimer-Rennen teilnehmen. Und zusammen mit seiner Frau eine Tour machen. Bis es so weit ist, greifen sie für die Ferien weiterhin aufs Wohnmobil zurück. «Ich bin aber vernünftiger geworden und habe einen Wunsch meiner Frau be­rücksichtigt», sagt Fink. Sie habe ihm nämlich klargemacht, dass es für zwei Personen mit Hund keinen elf Meter langen Lastwagen mehr brauche. Als Ersatz hat er einen über 30-jährigen Mercedes-Bus, der einst bei der Polizei seinen Dienst versah, angeschafft und umgebaut. «Damit», sagt er und zeigt aus dem Fenster auf den Bus vor dem Haus, «damit kommen wir um die ganze Welt, denn für diesen sind Ersatzteile problemlos erhältlich.» (Der Landbote)