Das Schauenberg ist wieder offen

Mit frisch gehobeltem Schinken, einer erlesenen Schweizer Käseplatte und verschiedenen Durstlöschern in den Gläsern wurde letzten Samstag das Restaurant Schauenberg offiziell wieder eröffnet. Unzählige Besucher hatten den Weg in den Weiler Huggenberg gefunden und feierten zusammen mit dem Wirtepaar, Nicole und Christof Pannwitz, den Auftakt zu einer neuen Episode in der Geschichte des Restaurants.

Gemütlich soll es sein

«Es war ein sehr gelungener Eröffnungstag», sagt Nicole Pannwitz zufrieden. Die Gäste seien bis nach zwölf Uhr geblieben und hätten am ersten Tag bereits für ordentlich Arbeit gesorgt. Unterstützung fanden die beiden Gastgeber in der Vorgängerin, Doris Engi. Die ehemalige Wirtin ist nun im Schauenberg angestellt und Teil des achtköpfigen Teams. «Sie steht uns mit Rat und Tat zur Seite», sagt Pannwitz. Neu sind im Schauenberg nicht nur die Wirte. Während des letzten Jahres hat Besitzer Ivo Baumgartner mit seiner Holzbaufirma «Baumgartner AG» aus Ettenhausen das Lokal völlig umgestaltet. In einem Anbau findet nun das Hauptrestaurant «Schauenberg» Platz. Helles Holz und ausladende Panoramafenster bescheren dem Saal eine freundliche, unkomplizierte Atmosphäre. Die alten Beizentische in jeder Grösse und der Cheminéeofen in der Raummitte widerspiegeln das Konzept der Gastgeberfamilie: Gemütlich soll es sein. Das ist auch gelungen. «Es ist ein speziell schöner Platz», findet Peter Jucker. Der Metzger aus dem Tösstal, der das Wirtshaus unter anderen mit Fleischprodukten beliefert, kommt schon seit 30 Jahren als Gast ins Schauenberg. Trotz der Unkompliziertheit, oder vielleicht auch gerade deswegen, ist das Gasthaus etwas Besonderes. Die Worte «innovativ» und «kreativ» sind oft zu vernehmen. «Es ist alles andere als 0815», findet eine Besucherin, die die Wirte bereits aus deren ehemaliger Wirtschaft in Thundorf kennt. Besonders schätze sie die Frische und Regionalität der Produkte, die Christof Pannwitz verwendet.

Für jeden etwas Gutes

Der Gedanke, für alle etwas zu bieten, zieht sich wie ein roter Faden durch das Haus. So gibt es neben dem Schauenberg noch die Huggistube und das Rudolf. «Mit der Huggistube wollen wir die lange Stammtischtradition weiterführen», sagt Christof Pannwitz. Und das Rudolf als «Restaurant im Restaurant» lädt mit seiner gediegenen und etwas moderneren Atmosphäre zum Verweilen am Abend ein.

Benannt ist die weiss gedeckte Stube passenderweise nach dem Adligen Rudolf von Schauenberg, der Quellen zufolge im 13. Jahrhundert als Burgherr in der Burg zu Schauenberg gelebt hatte. Das Rudolf will die Familie Pannwitz aber erst im April eröffnen. «Wir wollen weder uns noch den Gast überfordern.» Erst einmal gelte es nun, den Hauptteil des Restaurants rund anlaufen zu lassen. (Der Landbote)